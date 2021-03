Berlin. Fünf Jahre nach der Unterzeichnung des EU/Türkei-Flüchtlingspakts macht Ankara Druck – wieder einmal. Das Abkommen, das am 18. März 2016 vereinbart wurde, müsse „erneuert“ und ausgeweitet werden, forderte der türkische Vizeaußenminister Faruk Kaymakci am Mittwoch. Der Deal müsse „in seiner Gesamtheit“ überdacht werden. Die Türkei habe 2020 rund 122 000 Migranten an der Weiterreise in die EU gehindert, die trotz der Corona-Beschränkungen versucht hätten, nach Europa zu gelangen, so Kaymakci.

Ankara geht es dabei auch ums Geld. Die Türkei beherbergt rund vier Millionen Flüchtlinge, was nach eigenen Angaben Kosten von mehr als 40 Milliarden Euro verursache. Für deren Versorgung sagte die EU 2016 Finanzhilfen von sechs Milliarden Euro zu, die bis 2018 ausgezahlt werden sollten. Davon wurden bisher aber nur 4,1 Milliarden überwiesen. Ankara wünscht die rasche Auszahlung der noch ausstehenden Summe und die Bewilligung weiterer Hilfen für die nächsten Jahre. Staatschef Recep Tayyip Erdogan will die Migrationspolitik auch als Hebel einsetzen, um zwei seiner Lieblingsthemen auf die Tagesordnung zu bringen: eine Erweiterung der 1996 vereinbarten Zollunion um Agrarprodukte, Stahl, Kohle und Dienstleistungen sowie visafreies Reisen für türkische Staatsbürger in der EU.

Vereinbarte Rücknahme gestoppt

Die Türkei hatte sich in der Vereinbarung im März 2016 verpflichtet, alle Flüchtlinge, die irregulär auf den griechischen Inseln ankommen und kein Asyl erhalten, zurückzunehmen und gegen Schlepperbanden vorzugehen. Die EU wiederum sagte zu, für jeden zurückgeführten Syrer einen anderen Syrer aus der Türkei aufzunehmen. Der Migrationspakt sorgte zumindest auf den ersten Blick für Entlastung. Nach Angaben der UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR kamen 2016 noch knapp 900 000 Migranten auf den griechischen Inseln an. 2019 waren es rund 60 000 und 2020 nur noch etwa 9700. Der wichtigste Grund für den drastischen Rückgang dürfte allerdings in der Corona-Pandemie liegen. Laut EU-Kommission wurden seit März 2016 insgesamt 2140 Flüchtlinge in die Türkei zurückgebracht. Allerdings hat Ankara im Sommer 2020 die Rücknahme ausgesetzt. Dies wurde damit begründet, dass die EU ihre Zusagen nicht erfülle.

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex zeigte Bereitschaft zur Zusammenarbeit, sollte die Rückführung von Flüchtlingen zwischen Griechenland und der Türkei wieder anlaufen. „Wir sind bereit, die EU-Institutionen und Griechenland zu unterstützen, wenn die Rückübernahmen wieder aufgenommen werden“, sagte Frontex-Chef Fabrice Leggeri unserer Redaktion. „Angesichts der anhaltenden Pandemie ist Frontex auch bereit, die besten Hygienestandards anzubieten, um mögliche Bedenken auszuräumen.“ Frontex organisierte in der Vergangenheit Fähren und Flugzeuge und stellte Begleitbeamte.

Nicht alle Kriterien erfüllt

Schon in der gemeinsamen Erklärung vom März 2016 hatte die EU der Türkei eine Beschleunigung der Visa-Liberalisierung versprochen. Die Visa-Pflicht sollte „spätestens Ende Juni 2016 aufgehoben werden“ – allerdings mit der wichtigen Einschränkung, „sofern alle Benchmarks erfüllt sind“. 2013 hatte die EU 72 Kriterien festgelegt, die Ankara für die Visa-Freiheit erfüllen muss. Fünf davon sind immer noch nicht umgesetzt. Der wichtigste offene Punkt ist eine Reform der drakonischen türkischen Anti-Terror-Gesetze, mit denen Regierungskritiker verfolgt werden.

Vor allem Berlin bremst bei der Visa-Freiheit. Der Hauptgrund ist die Sorge vor einer neuen Zuwanderungswelle. Dagegen hat Kanzlerin Angela Merkel beim Thema Zollunion der Regierung in Ankara bereits mehrfach Entgegenkommen signalisiert, denn davon würden auch viele der rund 7000 deutschen Firmen in der Türkei profitieren.

Die Fortschreibung des Flüchtlingsabkommens war Gegenstand von Beratungen, zu denen vergangene Woche Merkels außenpolitischer Berater Jan Hecker mit dem Erdogan-Chefberater Ibrahim Kalin zusammentraf. Die EU-Kommission ist offen für ein erneuertes Abkommen mit der Türkei, betont aber, dass die bisherige Vereinbarung weiter in Kraft ist. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagt, auch in Zukunft müsse eine Vereinbarung dieser Art getroffen werden: „Die Flüchtlinge sind immer noch da.“

Die Türkei brauche deshalb weitere Unterstützung. Der führende Europaparlamentarier Manfred Weber würdigte den Flüchtlings-Deal als wichtigen Schritt. „Genauso ist aber klar, dass sich die EU von Präsident Erdogan nicht erpressen lässt und heute selbst in der Lage ist, die EU-Außengrenzen in Griechenland zu schützen“, sagte der EVP-Fraktionschef und CSU-Vize.