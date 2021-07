Türkei soll abziehen

Kabul. Die militant-islamistischen Taliban haben die Türkei gewarnt, den Einsatz ihrer Truppen zur Sicherung des Flughafens in der afghanischen Hauptstadt Kabul zu verlängern. Man werde sich „gegen sie stellen“, hieß es in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung. Eine Verlängerung der „Besatzung“ werde Feindseligkeit gegenüber türkischen Beamten hervorrufen und die Beziehungen beschädigen.

Das türkische Nato-Kontingent sichert laut Außenministerium den Flughafen von Kabul und bietet grundlegenden Service für den Flugbetrieb. Ein sicherer Betrieb des Flughafens gilt – zusammen mit einer medizinischen Versorgung – als Voraussetzung dafür, dass Botschaften und internationale Vertretungen nach dem Truppenabzug im Land bleiben.

Aus dem türkischen Außenministerium hieß es weiter, seit dem Beschluss, die Nato-Mission in Afghanistan zu beenden, sei man in Gesprächen mit der internationalen Gemeinschaft, insbesondere den USA, über die zukünftige Funktionsweise des Flughafens. Auch Gespräche mit den afghanischen Behörden liefen. Eine offizielle Bestätigung über eine Einigung und Details, wie diese konkret aussehen würde, steht allerdings noch aus. dpa