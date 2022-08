Trump verweigert Aussage

New York. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat bei einer Befragung unter Eid über Stunden hinweg immer wieder die Aussage verweigert. „Ich verlasse gerade das Büro der Generalstaatsanwältin – ein sehr professionelles Treffen“, schrieb Trump am Mittwoch auf dem sozialen Netzwerk Truth Social. Der 76-Jährige folgte damit einer Vorladung durch New Yorks Generalstaatsanwältin Letitia James. Die „New York Times“ schrieb unter Berufung auf seinen Anwalt Ronald Fischetti, der Ex-Präsident habe über vier Stunden hinweg inhaltlich nur eine einzige Frage beantwortet – die nach seinem Namen.

Donald Trump war vor dem Zivilgericht in New York wortkarg. © J. Nikhinson/AP/dpa

James leitet seit Jahren zivilrechtliche Ermittlungen gegen Trumps Firmenimperium. Den Vorwürfen zufolge sollen Trump und die Trump Organization ihre Finanzen je nach Bedarf größer oder kleiner gerechnet haben, um beispielsweise einfacher an Kredite zu kommen oder weniger Steuern zu zahlen. Trumps Konzern weist das zurück. Es ist nur eine von vielen Rechtsstreitigkeiten, in die Trump derzeit verwickelt ist. Der Republikaner war Präsident von 2017 bis 2021.

Die „New York Times“ berichtete, Trump habe bei der Befragung eine Stellungnahme zu Protokoll gegeben, in der er die Ermittlungen zu seinen Geschäften eine Fortsetzung „der größten Hexenjagd in der Geschichte unseres Landes“ genannt habe. Dann habe er von seinem verfassungsmäßigen Recht Gebrauch gemacht, Antworten zu verweigern, wenn er sich selbst belasten könnte. Auf alle Fragen habe er nur zurückgegeben: „selbe Antwort“. dpa