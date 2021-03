Washington/Orlando. Als wäre er nie weg gewesen. Rund sechs Wochen nach seinem Abflug aus Washington und der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden hat Ex-Präsident Donald Trump bei einem Treffen der Konservativen in Florida die republikanische Partei in den Schwitzkasten genommen. Der 74-Jährige untermauerte seinen Anspruch als Zuchtmeister der Grand Old Party. Er kündigte an, seine parteiinternen Kritiker im Amtsenthebungsverfahren wegen der Erstürmung des Kapitols mit Gegenkandidaten zu bestrafen. Und er kokettierte mit einer erneuten Kandidatur für das Weiße Haus.

Weil sich Trump entgegen der Faktenlage unverändert für den Sieger der Wahl vom 3. November hält, die nach seiner Auffassung zugunsten Bidens „manipuliert“ worden sei, sagte er unter dem Jubel seiner Anhänger: „Wer weiß, vielleicht entscheide ich mich, sie (die Demokraten – d. Red.) ein drittes Mal zu schlagen.“ Eine Probeabstimmung sah Trump am Sonntag mit nur 55 Prozent auf Platz eins der Favoriten für die Präsidentschaftsnominierung 2024. Partei-Insider gehen davon aus, dass Trump vor den Zwischenwahlen im Kongress 2022 keine klare Ansage zu seiner politischen Zukunft machen wird.

Machtkampf mit McConnell

Er will dort als Königsmacher auftreten, der die Republikaner wieder zur bestimmenden Kraft im Repräsentantenhaus und im Senat macht, wo heute die Demokraten die Mehrheit besitzen. Trumps Andeutungen fallen mit einem Richtungskampf in seiner Partei zusammen. Mitch McConnell, der mächtigste Republikaner im Senat, ist überzeugt, dass die Partei nicht mehrheitsfähig ist, wenn sie sich weiter als Fanklub des Rechtspopulisten aufführt. McConnell setzt insgeheim auf die Mühlen der Justiz. Der Oberste Gerichtshof hat gerade dem Begehren der New Yorker Staatsanwaltschaft stattgegeben, Trumps Steuerunterlagen einsehen zu dürfen. Chef-Ermittler Cyrus Vance geht dem Verdacht nach, dass sich Trump mit seinem Firmenimperium über Jahre hinweg arm oder reich gerechnet hat, um finanzielle Vorteile bei Banken und bei der Steuerbehörde zu erlangen. Würde das noch am ganz Anfang stehende Verfahren in einen Prozess münden, müsste Trump im schlimmsten Fall mit einer Gefängnisstrafe wegen Versicherungs- und Bankenbetrugs sowie Steuerhinterziehung rechnen. Eine erneute Präsidentschaftskandidatur für 2024 hätte sich dann für ihn erledigt.

Breitseiten gegen Joe Biden

Bis zur Klärung wird Trump die Rolle des Oberschiedsrichters einnehmen, der das politische Geschehen in Washington von der Seitenlinie kommentiert. Zum Auftakt gab es Breitseiten gegen Joe Biden. Vor sechs Wochen habe Amerika zu Mexiko noch die sicherste Grenze aller Zeiten besessen, behauptete Trump, heute drohe eine Flüchtlingswelle, die „Millionen“ illegaler Einwanderer ins Land spülen werde. Bidens Heimatschutzministerium nannte die Vorhersage „unbegründet“.