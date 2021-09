Trudeau sieht „Auftrag“

Ottawa. Die liberale Partei von Ministerpräsident Justin Trudeau (Bild) hat nach ersten Ergebnissen die vorgezogene Parlamentswahl in Kanada gewonnen. Zugleich blieb sie aber deutlich hinter dem Ziel einer absoluten Mehrheit zurück. Die Regierungspartei errang nach Prognosen des öffentlichen Senders CBC bei der Abstimmung am Montag etwa 158 Mandate der 338 Mandate und ließ die Konservativen von Kontrahent Erin O’Toole mit ungefähr 119 Sitzen hinter sich.

„Sie schicken uns mit einem klaren Auftrag zurück an die Arbeit, um Kanada durch diese Pandemie und in vor uns liegende, bessere Tage zu führen“, sagte Trudeau in seiner Siegesrede in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit). In Kanada ändert sich damit gegenüber den Wahlen von 2019 kaum etwas – für eine absolute Mehrheit wären 170 Mandate notwendig gewesen. Trudeau ist auch künftig auf die Hilfe anderer Parteien angewiesen. Die Regionalpartei aus Quebec kam laut den Prognosen auf 34 Sitze, die Mitte-Links-Partei der Neuen Demokraten (NDP) auf ungefähr 25 Sitze, die Grünen erreichten demnach voraussichtlich 2 Mandate. dpa (Bild: dpa)