Trudeau: Flugobjekt über Kanada abgeschossen

New York/Ottawa. Über dem Norden Kanadas ist ein weiteres rätselhaftes Flugobjekt entdeckt worden. Das teilte das Nordamerikanische Luftverteidigungskommando Norad der Deutschen Presse-Agentur am Samstag auf Anfrage mit. Das US-Militär hatte erst am Freitag über dem Bundesstaat Alaska ein Flugobjekt abgeschossen.

Das Objekt fliege in großer Höhe - über welchem Landesteil es sich genau befinde, wurde aber nicht mitgeteilt. «Militärflugzeuge operieren derzeit von Alaska und Kanada aus zur Unterstützung der Aktivitäten des North American Aerospace Defense Command», hieß es. Norad bestätigte zunächst einen Medienbericht nicht, dass womöglich auch nach einem zweiten Objekt gesucht werde.

Die US-Regierung hatte den Abschuss des Flugobjektes über dem Bundesstaat Alaska am Freitag damit begründet, dass der zivile Flugverkehr gefährdet gewesen sei. Der Vorfall erinnerte an den mutmaßlich für Spionagezwecke eingesetzten chinesischen Ballon, der vor einer Woche von der US-Luftwaffe vom Himmel geholt worden war.

Das Objekt über Alaska hatte nach Angaben der US-Regierung ungefähr die Größe eines Kleinwagens und war damit viel kleiner als der chinesische Ballon. Das Objekt soll ersten Erkenntnissen nach auch nicht selbst manövrierfähig gewesen sein.

Das US-Militär hat noch keine Informationen über die Herkunft oder Mission des Flugobjekts. «Zurzeit liegen uns keine weiteren Details über das Objekt vor, einschließlich seiner Fähigkeiten, seines Zwecks oder seines Ursprungs», teilte der Kommandostab Northern Command (Northcom) am Samstagnachmittag (Ortszeit) mit. Die Bergungsarbeiten hielten an, würden aber durch die «arktischen Wetterbedingungen» erschwert. Dazu zählten Eiswind, Schnee und eingeschränktes Tageslicht. Die Bergung der Trümmerteile finde auf dem Meereis statt.