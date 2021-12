Triage nach klaren Regeln

Berlin. Wem wird geholfen, wenn nicht mehr genug Intensivbetten und Personal für alle da sind? Dazu hat das Bundesverfassungsgericht vor Weihnachten eine Entscheidung getroffen, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Geklagt hatten mehrere Menschen mit schweren Behinderungen, schon 2020. Sie befürchteten, wegen ihrer Behinderungen im Notfall benachteiligt zu werden. Was das Gericht entschieden hat und wie es weitergeht – die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Was bedeutet überhaupt Triage?

Der Begriff Triage – abgeleitet vom französischen Verb „trier“ für „sortieren“ oder „aussortieren“ – kommt aus der Kriegsmedizin, wird heute aber generell angewendet auf Situationen, in denen mit begrenzten medizinischen Mitteln eine große Zahl von Menschen versorgt werden muss und in denen deshalb eine Auswahl nötig ist, zum Beispiel nach Naturkatastrophen oder Anschlägen.

Auch sehr hohe Corona-Infektionszahlen können dazu führen, dass Ärzte und Ärztinnen auswählen müssen, wen sie noch retten können – und wen nicht. Eine allgemeine Definition, wonach in diesem Fall entschieden werden soll, gibt es nicht, nur eine Leitlinie der Fachgesellschaften von Intensiv- und Notfallmedizinern.

Angesichts der Kriterien, die dort angelegt werden, haben viele Menschen mit Behinderungen Sorge, dass sie in einer Triage-Situation benachteiligt werden könnten. Neun von ihnen hatten deshalb schon 2020 in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde eingelegt.

Was hat das Bundesverfassungsgericht entschieden?

Das Bundesverfassungsgericht gibt den Klägerinnen und Klägern recht: Es gebe Anhaltspunkte, heißt es in einer Mitteilung des Gerichts, dass für sie ein Risiko bestehe, in Triage-Situationen „aufgrund ihrer Behinderung benachteiligt zu werden“.

Die Empfehlungen der intensivmedizinischen Fachgesellschaften würden zwar ausdrücklich klarstellen, dass nicht auf Grundlage von Grunderkrankungen und Behinderungen entschieden werden soll. Doch es sei nicht auszuschließen, „dass eine Behinderung pauschal mit Komorbiditäten in Verbindung gebracht oder stereotyp mit schlechten Genesungsaussichten verbunden wird“.

Mit anderen Worten: Vorurteile und mangelndes Wissen unter Medizinerinnen und Medizinern über die Lebenssituation und den Gesundheitszustand von Menschen mit Behinderungen könnten dazu führen, dass diese in der konkreten Entscheidungssituation benachteiligt werden und auf lebensrettende Behandlung verzichtet wird. Der Gesetzgeber ist nach Auffassung des Gerichts deshalb verpflichtet, Vorkehrungen zu treffen, damit das nicht geschieht. Das hat er bislang aber nicht getan und muss es jetzt nachholen.

Was muss der Bundestag jetzt tun?

Der Gesetzgeber, also der Bundestag, muss jetzt „unverzüglich“ handeln, heißt es in der Entscheidung des Gerichts. Die Abgeordneten sollen eine gesetzliche Basis für die Entscheidungen schaffen, die Ärzte und Ärztinnen im Notfall treffen müssen. Konkrete Vorgaben machte das Gericht nicht. Denkbar sind laut Entscheidung Vorgaben zum Verfahren in Triage-Situationen, zum Beispiel ein Mehraugenprinzip, aber auch inhaltliche Kriterien.

„Zu dieser im Einzelfall schwierigen Frage werden wir als Bundestag zeitnah die unterschiedlichsten Experten anhören müssen, um Regelungen zu treffen, die einer solch zugespitzten medizinischen Notlage gerecht werden können“, sagte Maria Klein-Schmeink, stellvertretende Fraktionschefin der Grünen, dieser Redaktion. Ihre Fraktion wolle zügig mit den Koalitionspartnern von SPD und FDP beraten.

Justizminister Marco Buschmann (FDP) kündigte an, schnell einen Gesetzentwurf vorlegen zu wollen. „Das erste Ziel muss sein, dass es erst gar nicht zu einer Triage kommt. Wenn aber doch, dann bedarf es klarer Regeln, die Menschen mit Handicaps Schutz vor Diskriminierung bieten“, schrieb er am Dienstag auf Twitter.

Wie sind die Reaktionen auf das Urteil?

Nancy Poser, selbst Richterin und eine der Klägerinnen, zeigte sich „erleichtert“. „Freude kann man nicht sagen, denn es geht um Triage“, sagte sie. Der Sozialverband VdK begrüßt die Entscheidung. Der Gesetzgeber müsse dringend handeln, sagte VdK-Präsidentin Verena Bentele. „Es kann und darf nicht sein, dass Medizinerinnen und Mediziner in einer so wichtigen Frage alleingelassen werden, dafür braucht es eine gesetzliche Grundlage.“

Der Chef der Weltärztekammer, Frank Ulrich Montgomery, sprach gegenüber unserer Redaktion von einem „klugen Urteil“. Ähnlich wie beim Transplantationsgesetz solle der Bundestag nun „Leitplanken“ definieren und die medizinisch-wissenschaftlich kompetenten Organisationen die Handlungsleitlinien. „Aber die Verantwortung für die Letztentscheidung wird immer bei Ärztinnen und Ärzten bleiben“, sagte Montgomery.