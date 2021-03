Berlin. Als die Debatte hochkocht, veranlasst der Klinikchef ein Statement. Er schickt es über den Nachrichtendienst Twitter. Es sei seine „ärztliche Pflicht“, besonders schutzbedürftige Menschen besser über Corona aufzuklären, sie besser zu schützen, schreibt Thomas Voshaar von der Klinik für Lungenheilkunde in Moers. Die Corona-Migrations-Debatte wird längst hitzig geführt: Covid-Patienten „mit Migrationshintergrund“ würden sehr viel häufiger beatmet, hätten häufiger schwere Krankheitsverläufe.

AdUnit urban-intext1

Losgetreten hat diese Debatte ein Bericht der „Bild“-Zeitung, die aus einem Gespräch zwischen Klinikchef Voshaar und dem Präsidenten des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, zitiert. Tenor: Viele Migranten würden bei der Aufklärung über die Pandemie nicht erreicht. Daher seien die Ansteckungszahlen hoch, die Intensivbetten voll. Welche Rolle spielt also der Faktor Migration in der Pandemie?

Medienberichte und eigene Recherchen zeigen zumindest, dass Personal in Kliniken und auf Intensivstationen durchaus wahrnimmt, dass viele Menschen aus Familien schwer erkranken, in denen etwa Türkisch oder Arabisch gesprochen werde. Auch Studien und Statistiken helfen bei der Spurensuche.

Thomas B. ist Labormediziner in Berlin, wertet täglich 700 bis 800 PCR-Tests aus, die aus verschiedenen Arztpraxen an das Labor übersandt werden. Dabei fiel ihm auf, dass Tests von Patienten mit arabisch und türkisch klingenden Namen überdurchschnittlich häufig positiv sind, Patienten mit asiatisch klingenden Namen seien im Vergleich dazu seltener positiv. B., der beruflich lange Zeit in Asien gearbeitet hat, vermutet dafür verschiedene mögliche Ursachen: „Im asiatischen Raum ist die Akzeptanz von Regeln eine ganz andere. Das hat etwas mit der Kultur zu tun.“ Möglicherweise liege es aber auch daran, dass viele Asiaten in Berlin Geschäftsleute oder Studenten seien, die ohnehin sehr regelkonform lebten.

AdUnit urban-intext2

Bei türkisch und arabisch stämmigen Migranten könnte zum einen eine andere Kultur der Gemeinschaft, aber bei einem Teil auch die Wohnsituation eine Rolle spielen: Wenn viele Personen auf engem Raum lebten, verbreite sich eine Infektion leichter. „Solche Zusammenhänge müssten besser erforscht werden“, sagt B.: „So könnte man Risikosituationen besser identifizieren.“

Für Deutschland fehlen offizielle Zahlen zum „Faktor Migration“ in der Pandemie. Weder die Vereinigung der Kassenärzte noch das RKI oder der Verband der Intensivmediziner sammelt Daten über die Auswirkungen der Pandemie bei zugewanderten Menschen und deren Familien. Mehrere Krankenhäuser können auf Nachfrage ebenfalls keine Auskunft zur Belegung der Intensivstationen mit Migranten geben. Das ist ein Zustand, den gerade auch die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Statistik in einem Positionspapier bemängelt. Man brauche eine „eine nationale Strategie und systematische Sammlung von Daten“.

Hinweise aus Studien

AdUnit urban-intext3

Und doch geben Studien zumindest genauere Hinweise. So zeigt sich in Berlin: Menschen im Bezirk Neukölln haben ein fast doppelt so hohes Risiko, sich mit dem Virus anzustecken als ihre Nachbarn im Stadtteil Treptow. Experten erklären die Gründe mit folgenden Faktoren: In Neukölln leben die Menschen enger zusammen, fast vier Mal mehr Menschen pro Quadratkilometer. Die Einkommen sind geringer, die Arbeitslosigkeit höher. Und: In Neukölln hat fast die Hälfte der Anwohner eine Migrationsgeschichte, in Treptow nur 17 Prozent.

AdUnit urban-intext4

Interessant ist ein Blick auf die Arbeit. Studien zeigen, dass Migranten öfter als andere in bestimmten „systemrelevanten“ Jobs beschäftigt sind wie Pflege, im Dienstleistungssektor oder als Reinigungskräfte, Essenslieferanten, Supermarkt-Kassierer – und haben so weniger die Chance, sich im Homeoffice vor Corona zu schützen. Engere Wohnungen, niedrige Einkommen und Arbeitsplätze ohne Schutz – diese Ansteckungsrisiken bei Zuwanderern bestätigt auch eine Studie der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE.

Corona treffe Menschen in Armut härter, hält der AWO Bundesverband fest. „Was man aber nicht sagen kann, ist, dass Menschen in Armut Treiber der Pandemie wären. Sie sind ihr im Gegenteil häufig am Schutzlosesten ausgeliefert.“ In der Pandemie sehen Fachleute beim „Faktor Migration“ kurzfristig vor allem eine Chance, die Ausbreitung des Virus zu stoppen: durch bessere Information. Mittlerweile bemühen sich die Behörden, die Corona-Maßnahmen auch auf Englisch, Türkisch, Polnisch oder Arabisch zu veröffentlichen. Auch RKI-Chef Wieler und Klinikchef Voshaar weisen auf Nachfrage darauf hin, dass es nicht um den Migrationshintergrund gehe, sondern darum, dass Menschen von der Krisenkommunikation möglicherweise ausgegrenzt würden: Die Sprachbarriere ist Faktor für höhere Inzidenzwerte.