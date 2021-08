Trauer um Remmers

Berlin. Die Linken-Bundestagsabgeordnete Ingrid Remmers ist tot. Ein Sprecher der Bundestagsfraktion bestätigte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur entsprechende Medienberichte. Zuvor hatte bereits Bundesparteichefin Susanne Hennig-Wellsow auf Twitter erklärt, dass die Linke um Ingrid Remmers trauere: „Bei ihr schlug das Herz hörbar links. Nun hat es aufgehört zu schlagen. @Ingrid--Remmers ist zu unserem großen Bedauern verstorben.“ Remmers wurde 56 Jahre alt. Die Verkehrsexpertin saß für den nordrhein-westfälischen Wahlkreis Gelsenkirchen im Bundestag.

„Ingrids Herz schlug immer für diejenigen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens geboren sind. Tief in der Arbeiterklasse verwurzelt, war ihr die enge Zusammenarbeit mit Gewerkschaften, Arbeitsloseninitiativen und Sozialverbänden wichtig“, schrieben die NRW-Bundestagsabgeordneten am Dienstag in einem gemeinsamen Nachruf. Trotz wiederholter Schicksalsschläge durch schwere Erkrankungen habe sie sich zurück ins Leben gekämpft. dpa (Bild: Bundestag)