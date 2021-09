Trauer um Jan Hecker

Peking/Berlin. Wann immer es um Außenpolitik ging, war er der Schatten der Kanzlerin. Ob bei G-7-Gipfeln oder beim Gespräch US-Präsident Joe Biden in kleinstem Kreis: Der große schlanke Mann mit dem freundlich-ernsten Gesichtsausdruck war stets an der Seite Angela Merkels. Wenn sie am Rande von Gipfeln Pressebriefings gab, hielt er sich parat, um Informationen zu liefern. Dabei fiel er nicht nur mit einer messerscharfen Analyse auf, sondern auch mit einem Sachverstand.

Der deutsche Botschafter in China, Jan Hecker, ist tot. © dpa

Nun ist Hecker tot. Das Auswärtige Amt gab am Montag bekannt, dass der 54-Jährige nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt als neuer Botschafter von China gestorben ist. Über die Umstände herrscht Unklarheit. Nach Peking war Hecker Anfang August gezogen, hatte sich dort zunächst in Quarantäne begeben. Am Freitag hatte er noch eine Veranstaltung in seiner Residenz organisiert. In seinem Umfeld ist die Fassungslosigkeit groß. „Der Tod Jan Heckers erschüttert mich zutiefst“, teilte Merkel mit. Sie trauere „um einen hochgeschätzten langjährigen Berater von tiefer Menschlichkeit und herausragender Fachkenntnis“. Merkel weiter: „Ich denke voller Dankbarkeit an unsere Zusammenarbeit.“ Ihr tiefes Mitgefühl gelte seiner Familie.

Merkel hatte Hecker 2017 zum Chefberater für Außenpolitik gemacht, nachdem Vorgänger Christoph Heusgen Botschafter bei den Vereinten Nationen geworden war. Zuvor war der Jurist unter anderem Leiter des Koordinierungsstabs Flüchtlingspolitik im Kanzleramt und Richter am Bundesverwaltungsgericht. Hecker war verheiratet, hatte drei Kinder. ZRB