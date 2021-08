Trauer um Biedenkopf

Berlin/Dresden. Der früheren sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf ist tot. Politiker in ganz Deutschland haben Biedenkopf als prägende politische Gestalt gewürdigt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte die großen Verdienste um das Zusammenwachsen von Ost und West. „Ihr Mann war eine wichtige Integrationsfigur, ein Symbol der inneren Einheit“, heißt es in einem Kondolenzschreiben an die Witwe Ingrid Biedenkopf vom Freitag. Der Name Kurt Biedenkopf werde für ihn immer mit dem politischen Aufbruch in Ostdeutschland nach der Friedlichen Revolution verbunden bleiben, schrieb Steinmeier.

Der frühere Ministerpräsident Kurt Biedenkopf ist tot. © dpa

Biedenkopf war am Donnerstag im Alter von 91 Jahren gestorben. Er sei im Kreis seiner Familie friedlich eingeschlafen, teilte die Staatskanzlei im Auftrag der Familie am Freitag mit. Die Beisetzung soll im engsten Familienkreis stattfinden. In Abstimmung mit der Familie will Sachsen einen Trauerakt ausrichten.

„Motor der deutschen Einheit“

Kanzlerin Angela Merkel hat die Aufbauleistung Biedenkopfs gewürdigt. „Es ist ein Glück, dass er sich 1990 für den Freistaat Sachsen in die Verantwortung nehmen ließ“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. „Er hat dort zwölf erfolgreiche Jahre als Ministerpräsident gearbeitet und in sehr herausfordernden Zeiten das Land mit geprägt.“ „Er war ein Ausnahmepolitiker, ein Staatsmann und ein Landesvater im besten Sinne“, sagte Unionskanzlerkandidat Armin Laschet. Biedenkopf sei als erster Ministerpräsident Sachsens ein „Motor der deutschen Einheit“ gewesen. Er habe das Land zu einer blühenden Landschaft und zu einem Hightech-Standort gemacht.

Biedenkopf war am 28. Januar 1930 in Ludwigshafen zur Welt gekommen. 1973 wurde der Rechtsprofessor auf Vorschlag des damaligen Parteichefs Helmut Kohl Generalsekretär der CDU. Später avancierte er zum Rivalen Kohls. In den 1980er Jahren machte er nur noch bei der CDU Nordrhein-Westfalen von sich reden. Doch die Wende in der DDR eröffnete ihm die Chance für ein Comeback. Ministerpräsident in Sachsen war er von 1990 bis 2002. dpa

