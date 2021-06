„Titanische Aufgabe“ für die Schweizer Polizei

Washington. Warum überhaupt die Metropole am Genfer See für das Gipfeltreffen der Großmächte? Bewerber Finnland schied aus. In Helsinki hatte Donald Trump 2018 den Liebediener gegenüber Putin gegeben – verbrannte Erde. Wien (Österreich) und Stockholm (Schweden) kamen als Mitglieder der Europäischen Union nicht infrage, weil die mit Moskau im Clinch liegt. Also neutrales Terrain.

Also die Schweiz. Genf. Dort kennen sich russische wie amerikanische Sicherheitsdienste (und Spione) bestens aus. Dort wird das uhrwerkpräzise Organisationstalent der Gastgeber geschätzt. Dort unternahmen in eisiger November-Kälte 1985 Ronald Reagan und der frisch gewählte Sowjetführer Michael Gorbatschow die ersten Übungen zur Überwindung des Kalten Krieges. Nichts wie hin.

Ob sich der oft beschworene Geist von Genf heute in der herzallerliebst gelegenen und bis ins kleinste Detail auf Vordermann gewienerten Villa La Crange aus dem 18. Jahrhundert weht, ist allerdings fraglich. Gorbi hatte Charme, Reagan Humor. Biden nennt Putin einen seelenlosen Killer. Putin umgekehrt spricht geringschätzig von einem Karriere-Politiker. Die Gesprächspartner sind sich spinnefeind. Es gibt Verletzungen auf beiden Seiten.

Für Genf bedeutet der Großkampftag eine logistische Meisterleistung. Der Tagungsort ist bereits seit einiger Zeit für die Öffentlichkeit mit Hilfe von zwei Zäunen samt Stacheldraht unerreichbar gemacht worden. Die Quartiere der jeweils mit 800 bis 1000 Personen anreisenden Delegationen liegen auf unterschiedlichen Seiten des Sees.

Luftraum gesperrt

Die Innenstadt wird rund um das Hotel Intercontinental, wo Biden absteigt, für den privaten Verkehr weitgehend lahmgelegt. Die zuständigen Kantons-Verantwortlichen haben ansässigen Firmen geraten, ihre Mitarbeiter rund um den Gipfeltag im Homeoffice zu belassen. Rund 4000 Polizisten sind im Einsatz, 1000 Soldaten stehen parat. Zudem wird der Luftraum über Genf vorübergehend gesperrt. Auf dem See patrouillieren Schnellboote. Stephane Theimer, Nr. 2 der Schweizer Polizei, spricht von einer „titanischen Aufgabe“. Für die Vorbereitung des Gipfels standen nur drei Wochen zur Verfügung.

Für das Tête-à-Tête zwischen Biden und Putin ist die mit 15 000 Bänden ausgestattete Bibliothek der Villa La Crange vorgesehen, die anmutig auf einer Anhöhe mit Seeblick liegt. Ob die Staatschefs „Notetaker“ (Protokollanten) oder nur Dolmetscher dabei haben werden, ist noch unklar. Feststeht, dass der Kompakt-Gipfel um 13 Uhr europäischer Zeit starten soll. Mehrere Formate – große Runde, kleinere Runde – seien geplant, hieß es in Washingtoner Regierungskreisen. Mit der Betonung, dass bis zur letzten Minuten noch Änderungen am Programm veranlasst werden könnten. Noch am Mittwochabend will Biden wieder zurück in die USA fliegen.

