„Terrorakt“ internationalverurteilt

Berlin/Genf/Teheran/Riad. Die Sprengstoff-Anschläge in der Nähe des Flughafens von Kabul haben internationale Kritik ausgelöst. Bei zwei Explosionen waren am Donnerstag Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Darunter sind nach Angaben aus Kabul und Washington 60 bis 80 Afghaninnen und Afghanen sowie 13 US-Soldaten. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt. IS-Khorasan, ein lokaler Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), reklamierte die Anschläge für sich.

Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat die Terror-Anschläge verurteilt. „Er war klar drauf angelegt, so viele Menschen wie möglich zu töten und zu verletzten: Zivilisten, darunter Kinder, Frauen, Väter und Mütter, ebenso wie Taliban und ausländische Einsatzkräfte, die den Flughafen schützen“, sagte der Sprecher des Hochkommissariats, Rupert Colville, am Freitag in Genf. Es sei ein abscheulicher Angriff auf verzweifelte Menschen gewesen. „Wir hoffen, dass die Verantwortlichen so schnell wie möglich aufgespürt und zur Rechenschaft gezogen werden.“

Iran fordert Verhandlungen

Auch der Iran hat die Anschläge verurteilt. „Wir verurteilen diesen Terrorakt und bedauern den Tod von wehrlosen Kindern, Frauen und Männern“, sagte Außenamtssprecher Said Chatibsadeh am Freitag. Der Iran fordert Verhandlungen zwischen allen afghanischen Gruppen - auch den militant-islamistischen Taliban - für die Bildung einer neuen Regierung. Dabei solle das Ausland zwar mithelfen, sich aber nicht in die inneren Angelegenheiten Afghanistans einmischen.

Vom saudischen Außenministerium hieß es am Freitag, der Terroranschlag sei nicht mit religiösen Prinzipien und moralischen Werten vereinbar. „Saudi-Arabien hofft, dass sich die Verhältnisse in Afghanistan so schnell wie möglich stabilisieren.“ Auch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Katar verurteilten den Anschlag aufs Schärfste. Die Emirate lehnten alle Formen von Gewalt und Terrorismus ab, die gegen religiöse und menschliche Werte verstießen, hieß es in einer Erklärung des Außenministeriums. Das Land forderte die Verantwortlichen in Afghanistan auf, sofort für Stabilität und Sicherheit zu sorgen. dpa

