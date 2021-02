Stuttgart. Schon einige Tage vor dem nächsten Corona-Treffen von Bund und Ländern am kommenden Mittwoch geht Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in die Offensive und will trotz unsicherer Infektionslage Lockerungen durchsetzen. Daher hat das Staatsministerium ein Impulspapier erarbeitet. Im Kern geht es darum, mit den Schnell- und Selbsttests, die bald für die breite Masse verfügbar sein sollen, schrittweise Öffnungen in verschiedenen Bereiche ermöglicht werden sollen.

Allerdings seien nur Abmilderungen möglich, eine gänzliche Aufhebung der Restriktionen sei erst dann umsetzbar, wenn ein großer Teil der Bevölkerung geimpft sei, heißt es. In dem Impulspapier schlägt das Staatsministerium vor, in Bereichen, in denen das Infektionsrisiko überschaubar sei, Infektionsketten durch Registrierungen nachverfolgbar blieben und die Hygienemaßnahmen sichergestellt werden könnten, eine durch Schnelltests flankierte, schrittweise Öffnung zu ermöglichen.

Öffnungskonzepte erforderlich

Hierzu würden beispielsweise „geeignete Bereiche des Einzelhandels, Teile der Gastronomie, körpernahe Dienstleistungen, Freizeiteinrichtungen wie Freiluftmuseen, Kultureinrichtungen wie Museen oder kleinere kulturelle Events sowie bestimmte sportliche Aktivitäten, etwa Individualsport im Freien, und perspektivisch auch Hotels“ zählen. Voraussetzung sei jedoch, dass die Betriebe, Branchen und Einrichtungen entsprechende Öffnungskonzepte erarbeiten würden.

Zudem müssten die Betreiber von Einrichtungen „dafür Sorge tragen, dass nur Besucherinnen und Besucher Zutritt erhalten, die einen negativen Test vorweisen können“, heißt es weiter. Nötig sei hier entweder ein zertifizierter und aktueller Test, der von einer Apotheke, einem Arzt oder in einem Testzentrum durchgeführt worden sei – oder ein Schnelltest vor Ort.

In der grün-schwarzen Koalition sieht sich die CDU in ihrem Kurs bestätigt. „Ministerin Eisenmann hat regierungsintern bereits Ende Januar ein Konzept für einen Strategiewechsel vorgestellt, um mögliche Öffnungsschritte mit wesentlich mehr Schnelltests zu flankieren“, sagt ein Sprecher von Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Man sei erleichtert, dass der Ministerpräsident seine zunächst ablehnende Haltung nun aufgegeben habe und den vorgeschlagenen Strategiewechsel von Ministerin Eisenmann auf Bund-Länder-Ebene einbringe.

Laut der Opposition im Landtag handelt die Regierung endlich. Für SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch ist das Papier ein „dringend notwendiges Lebenszeichen, wenn auch reichlich spät“. Die Regierung brauche jetzt aber eine Gesamtstrategie, sagt FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke.