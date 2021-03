Köln. 800 Seiten schwer wiegt das Gutachten über die Fälle sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen und Schutzbefohlenen im Erzbistum Köln. Dieses Mal wurden Namen genannt von Menschen, denen trotz der desolaten Aktenlage des Erzbistums nach Auffassung der Gutachter klare Pflichtverstöße nachgewiesen werden können.

Neben den beiden ehemaligen Kölner Erzbischöfen Joseph Kardinal Höffner und Joachim Kardinal Meisner gilt dies auch für den heutigen Hamburger Erzbischof Stefan Heße. Ihm allein werden elf Pflichtverstöße angekreidet. Noch am Nachmittag bot Heße dem Papst seinen Amtsverzicht an – „um Schaden vom Amt des Erzbischofs sowie vom Erzbistum Hamburg abzuwenden“, sagte Heße in einer persönlichen Erklärung.

Der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki kündigte als erste Konsequenz aus dem Gutachten an, dass Weihbischof Dominikus Schwaderlapp und der Offizial (Leiter der Rechtsabteilung eines Bistums) Günter Assenmacher mit sofortiger Wirkung beurlaubt werden.

Weihbischof Schwaderlapp erklärte: Die Untersuchung halte ernste Versäumnisse fest, die er zu verantworten habe. „Tiefer noch beschämt mich, zu wenig beachtet zu haben, wie verletzte Menschen empfinden, was sie brauchen und wie ihnen die Kirche begegnen muss. Das ist ein Versagen als Seelsorger und als Mensch.“ Daher biete er Papst Franziskus seinen Amtsverzicht an und bitte Erzbischof Woelki um Beurlaubung.

Woelki selbst lasten die Experten für Strafrecht keine Pflichtversäumnisse an. Was Woelkis jüngst kritisierten Umgang mit den Missbrauchsvorwürfen des Priesters O. anging, seien sie zu der Ansicht gelangt, dass kein Pflichtverstoß vorliege, da der beschuldigte Priester nicht mehr vernehmungsfähig gewesen sei, als die Vorwürfe bekannt wurden. Schwerer noch als die Pflichtverstöße wiegt, wie wenig die Gutachter aus 236 überprüften Aktenvorgängen mit 243 Beschuldigten und mindestens 386 von Missbrauch betroffenen Menschen belastbar feststellen konnten.

Aktenführung ohne Seitenzahlen

Wichtig zu wissen: Die Aufgabe der Gutachter war es nicht, Missbrauchsfälle aufzuklären. Sie sollten „nur“ feststellen, ob die Verantwortlichen damit pflichtgemäß umgegangen sind. Doch selbst das lässt sich nach ihrer Auffassung nur unzureichend nachvollziehen. Die Aktenführung des Erzbistums weise über Jahrzehnte nicht einmal Seitenzahlen auf, so dass niemand heute feststellen kann, ob Bestandteile der Akten vernichtet worden sind. Dokumentiert sind allerdings im Untersuchungszeitraum zwischen 1975 und 2018 zwei größere Aktionen von Aktenvernichtung – die allerdings wiederum den damaligen Vorschriften entsprachen.

Aus dem erhaltenen Material jedoch lasse sich der Wille der Betroffenen herauslesen, die Institution Kirche und vor allem die Priester zu schützen – auf Kosten der Missbrauchsopfer: „Brüder im Nebel“, so hatte Kardinal Meisner vielsagend ein Konzentrat der „Giftakten“ des Erzbistums beschriftet, das er persönlich bewachte. Mit Laien, die sich Missbrauchstaten zuschulden kommen ließen, sprang das Erzbistum anders um. Dort gab es keine Pflichtverletzungen, in diesen Fällen reagierte das Erzbistum konsequent, zügig und pflichtgemäß mit Entlassungen oder Sanktionen.

Dennoch mochten die Gutachter nicht von einer „systematischen Vertuschung“ durch das Erzbistum sprechen, es gebe aber wegen fehlender Verfahrenswege und klarer Zuständigkeiten eine „systembedingte Vertuschung“. In immerhin 24 in den Akten dokumentierten Vorgängen lassen sich nach Auffassung der Gutachter dennoch mehr als 75 Pflichtverletzungen nachweisen, die vor allem der Führungsetage anzulasten sind.

Als „Pflichtverletzung“ definierten die Gutachter Versäumnisse bei der Aufklärung, fehlende Anzeigen bei kirchlichen und weltlichen Behörden, Verzicht auf Sanktionen, Verzicht auf Prävention weiterer Taten und Versäumnisse bei der Opferfürsorge.

Versäumnis der Vorgänger

Bei dem mittlerweile verstorbenen Amtsvorgänger Woelkis, Erzbischof Höffner (1969–1987), stellten die Gutachter acht Pflichtverletzungen fest. Höffners ebenfalls bereits verstorbener Nachfolger Kardinal Meisner (1989–2014) war sogar für fast ein Drittel der Pflichtverletzungen verantwortlich. Versäumnisse sehen die Gutachter zudem bei den ehemaligen Generalvikaren (Leiter der Bistumsverwaltung) Norbert Feldhoff (13 Fälle) und Dominikus Schwaderlapp, Generalvikar von 2004 bis 2012.

„Ich habe diesen Tag herbeigesehnt, und ich habe diesen Tag gefürchtet wie nichts anderes“, sagte Erzbischof Woelki bei der Übergabe des Gutachtens. Das Gutachten sei sowohl der Staatsanwaltschaft als auch den päpstlichen Behörden in Rom zugeleitet worden. Zu weiteren Schritten will er sich am kommenden Dienstag äußern.