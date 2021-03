Mainz/Wiesbaden. Das öffentliche Leben soll auch in Hessen und Rheinland-Pfalz nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Ländern zur Eindämmung der Corona-Pandemie über Ostern weitgehendend zum Stillstand kommen. „Es wird ein wirklich harter Lockdown in den fünf Tagen sein“, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Dienstag in Mainz.

Gründonnerstag und Ostersamstag seien dann ebenfalls wie Feiertage zu betrachten. Der Lebensmitteleinzelhandel werde nur am Samstag offen sein. Alle Einzelheiten lege eine Musterverordnung des Bundes fest. Gottesdienste sollten digital abgehalten werden.

Nach der „Osterruhe“ werde der bestehende Shutdown mit dem gemeinsam beschlossenen Stufenplan bis zum 18. April verlängert. Dies bedeute, dass für jeden Landkreis mit einer Inzidenz von mehr als 100 Corona-Infektionen auf 100 000 Einwohner die Notbremse gelte, kündigte Dreyer.

Erweiterte Teststrategie

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat Lockerungen in der Corona-Krise eine klare Absage erteilt. „Deutschland steht vor einer großen Herausforderung, die wir mit entsprechenden Anstrengungen meistern müssen“, teilte der Regierungschef am Dienstag in Wiesbaden nach den rund zwölfstündigen Bund-Länder-Beratungen mit. Es müsse nun so schnell wie möglich weitergeimpft werden. Außerdem wolle er mit einer Teststrategie weitere Möglichkeiten für spätere Öffnungen schaffen. Jetzt sei nicht die Zeit für Lockerungen. lrs/lhe