Südwest-Fraktionschef der CDU fordert mehr Vielfalt an Parteispitze

Stuttgart. Der CDU-Fraktionschef im baden-württembergischen Landtag, Manuel Hagel, hat mehr regionale Vielfalt und Diversität an der Parteispitze im Bund gefordert. "Das Ticket "männlich, katholisch, Nordrhein-Westfalen" war in der CDU Deutschlands überbucht und es ist überbucht", sagte Hagel den Tageszeitungen "Südkurier" und "Heilbronner Stimme" vom Montag. Namen von Politikern nannte Hagel nicht.

Nach dem Desaster bei der Bundestagswahl vor zwei Wochen war die Union in eine Krise geraten - sie streitet nun über den richtigen Ausweg. Unionskanzlerkandidat Armin Laschet (CDU) war auch in den eigenen Reihen in die Kritik geraten.

"Die unterschiedlichen Regionen, Lebensentwürfe, Biographien, Alter und Geschlechter müssen besser abgebildet werden", sagte Hagel den Blättern. Zur Führungsdebatte im Bund sagte er, vor der Person müsse es zuerst um die Idee gehen, für was die CDU stehe. Wenn die CDU/CSU Deutschland führen wolle, müsse sie zeigen, dass sie auch sich selbst führen könne.