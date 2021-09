Strobl unzufrieden

Stuttgart. Der CDU-Bundesvize und baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl zeigt sich enttäuscht über das Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl. „Das ist ein Ergebnis, das uns überhaupt nicht zufriedenstellt“, sagte Strobl im SWR. Eines der Wahlziele sei aber erreicht und Rot-Rot-Grün verhindert worden. Zudem sei die CDU in Baden-Württemberg mit Abstand die stärkste Partei. „Deutlich vor der SPD, sehr deutlich vor den Grünen. Wir sind stärker als die Bundespartei“, sagte Strobl. Zudem müsse nicht automatisch die Partei den Kanzler stellen, die am Ende des Tages auch vorne liege. Bei der Bundestagswahl zeichneten sich auch in Baden-Württemberg Verluste für die CDU ab. lsw

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1