Karlsruhe/Berlin. Vom Karlsruher Schlossbezirk aus blickt Stephan Harbarth auf die Pandemie und die Bemühungen der Politik, sie einzudämmen. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts erklärt im Video-Interview, warum der Rechtsstaat aus seiner Sicht auch in der Krise funktioniert – und warum die Corona-Politik der Bundesregierung die Justiz noch auf Jahre beschäftigen wird.

Seit Mitte Mai 2020 Präsident des Bundesverfassungsgerichts: der gebürtige Heidelberger Stephan Harbarth. © dpa

Herr Harbarth, wir erleben die massivsten Grundrechtseingriffe in der Geschichte der Bundesrepublik. Warum schreitet das Bundesverfassungsgericht nicht ein?

Stephan Harbarth: Das Bundesverfassungsgericht wird nur dann tätig, wenn es angerufen wird. Es entscheidet nicht danach, welches Konzept für den Umgang mit der Pandemie ihm am zweckmäßigsten erscheint, sondern am Maßstab der Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz. Dabei wendet es die gleichen Kriterien an, die es in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat. Einzelne Maßnahmen hebt es deshalb auf, andere nicht. Die getroffenen Maßnahmen greifen nicht nur tief in Grundrechte ein, sie dienen zugleich dem Schutz sehr gewichtiger Grundrechte, nämlich der Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Das Bundesverfassungsgericht erhält übrigens nicht nur Verfassungsbeschwerden, die sich gegen die ergriffenen Maßnahmen richten, sondern auch solche, die weitergehende Grundrechtsbeschränkungen verlangen.

Was geht Ihnen zu weit?

Harbarth: Das Bundesverfassungsgericht hat zum Beispiel generelle Verbote von Gottesdiensten und Demonstrationen aufgehoben. Deshalb finden diese derzeit zwar anders statt als vor der Pandemie, etwa unter Abstandswahrung und mit Mund-Nasen-Bedeckung, aber sie finden statt.

Eine Aushöhlung des Rechtsstaats sehen Sie nicht?

Harbarth: Diese Pandemie ist in allen freiheitlichen Ordnungen ein Stresstest für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, auch in Deutschland. Aber die Bekämpfung des Coronavirus vollzieht sich in den Bahnen des Rechts. Die Justiz kommt ihrer Aufgabe uneingeschränkt nach. Ich halte von alarmistischen Abgesängen auf den Rechtsstaat nichts.

Ist es verhältnismäßig, ganze Wirtschaftszweige über Monate stillzulegen?

Harbarth: Welche Wirtschaftszweige unter welchen Voraussetzungen wie lange Beschränkungen hinzunehmen haben, lässt sich nicht pauschal beantworten. Dies hängt neben den berechtigten und gewichtigen Interessen der Selbstständigen insbesondere von den Risiken des Infektionsgeschehens ab. Vieles über Ausbreitung, Gefährlichkeit und Langzeitfolgen des Virus ist bis heute nicht abschließend geklärt. Im Augenblick wird etwa darüber diskutiert, dass die britische Virusvari-ante, die sich derzeit in Deutschland stark ausbreitet, für Kinder deutlich ansteckender und gefährlicher sein könnte als vorangegangene Virusvarianten.

Was folgt daraus?

Harbarth: In einer solchen Situation großer Unsicherheit ist der Entscheidungsspielraum der Politik tendenziell größer als bei einem einfachen und überschaubaren Sachverhalt. Die Gerichte prüfen, ob die Politik in nachvollziehbarer Weise zu ihren Einschätzungen gelangt ist – und ob die verschiedenen Grundrechte in einen angemessenen Ausgleich gebracht wurden: einerseits etwa die Berufsfreiheit, andererseits das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Frage, ob das in allen Wirtschaftszweigen verhältnismäßig war, wird die Gerichte auf Jahre hinaus beschäftigen.

Wie groß ist der Vertrauensverlust, den die Politik mit dem Corona-Management – zuletzt beim Hin und Her mit der Osterruhe – erlitten hat?

Harbarth: Alle freiheitlichen Gesellschaften haben in der Pandemie mit kolossalen Herausforderungen zu kämpfen, und natürlich ist jeder Fehler einer zu viel. Wenn man aber unter Zeitdruck und unter Unsicherheit entscheiden muss, besteht immer die Gefahr von Fehlern. Gleichzeitig sollte man nicht ausblenden, dass die Verantwortlichen ihre Entscheidungen mit dem Kenntnisstand von heute treffen müssen, die Bewertung dieser Entscheidungen dann aber oft einige Wochen später auf Grundlage eines ganz anderen Kenntnisstandes erfolgt. Rückblickend mag dann als Fehler erscheinen, was man in der konkreten Entscheidungssituation vielleicht gar nicht wirklich hätte besser machen können. Ich bin aber unverändert zuversichtlich, dass unser Gemeinwesen die Pandemie letztlich bewältigen und auch verlorengegangenes Vertrauen zurückgewinnen wird.