Strengere Regeln für Geimpfte

Berlin. Sinkende Corona-Zahlen, wachsende Vorfreude auf Weihnachten – und gleichzeitig maximale Sorge angesichts der drohenden Omikron-Welle. In dieser unsicheren Lage haben Bund und Länder bei ihrem Krisentreffen am Dienstagnachmittag die bundesweiten Corona-Regeln nachgeschärft. Nach Weihnachten müssen auch Geimpfte ihre Kontakte deutlich reduzieren. Ob das reicht? Am 7. Januar will sich die Runde bereits zum nächsten Krisentreffen zusammenschalten.

Spätestens ab dem 28. Dezember wird es strengere Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte und Genesene geben.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach nach den Beratungen am Abend von einer „seltsamen Zwischenzeit“, in der sich das Land befinde. Man bekomme die vierte Welle langsam in den Griff – müsse sich aber jetzt schon auf Omikron einstellen. Corona mache keine Weihnachtspause, mahnte Scholz. Bund und Länder haben sich deswegen ein neues Impfziel gesetzt: Bis Ende Januar sollen weitere 30 Millionen Booster-Impfungen erfolgen. Bereits drei Monate nach der zweiten Impfung sollen Auffrischungen ab sofort möglich sein. Ziel sei es zudem, die allgemeine Impfquote zügig auf 80 Prozent zu erhöhen.

Rüffel von der Regierung

Wenige Stunden vor dem Treffen hatte das Robert-Koch-Institut Alarm geschlagen – und dafür einen Rüffel von der Regierung kassiert: Via Twitter forderte das RKI „maximale Kontaktbeschränkungen“, die möglichst sofort beginnen und zunächst bis Mitte Januar gelten sollten. Reisen sollten auf das unbedingt Notwendige reduziert werden. Zudem rieten die Experten dazu, Restaurants sofort zu schließen, strengere Schutzmaßnahmen für Gottesdienste festzulegen und die Weihnachtsferien für Kitas und Schulen zu verlängern. Man müsse durch Omikron mit einer „bisher noch nicht beobachteten Dynamik“ rechnen. „Sollte die Dynamik der bevorstehenden Omikron-Welle nicht gebremst werden, ist aufgrund der in kurzer Zeit zu erwartenden hohen Fallzahlen mit einer Überlastung der Gesundheitsversorgungsstrukturen in Deutschland zu rechnen.“

Verglichen mit der großen Sorge des RKI wirkten die beschlossenen Maßnahmen eher zögerlich. Der Alarm-Tweet sorgte bei Kanzler Olaf Scholz und seinem Gesundheitsminister Karl Lauterbach deswegen für Ärger: Die Veröffentlichung der wissenschaftlichen Erkenntnisse sei „nicht abgestimmt“ gewesen, so was dürfe nicht passieren, erklärte Lauterbach nach Informationen unserer Redaktion in der Runde. Auch Scholz bestand darauf, weiterhin auf der Grundlage der (weniger weitreichenden) Empfehlungen des 19-köpfigen Expertenrats zu beraten.

Appell zu Selbsttests

„Es ist nicht mehr die Zeit für Partys und Feiern in geselliger Runde“, erklärte Scholz. Direkt nach Weihnachten, spätestens ab dem 28. Dezember, sollen daher bundesweit strengere Kontaktbeschränkungen gelten. Treffen sich ausschließlich Geimpfte und Genesene, liegt die Obergrenze bei zehn Personen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Sind auch Ungeimpfte dabei, gelten die bereits eingeführten Kontaktbeschränkungen: Ein Haushalt darf höchstens zwei Personen eines weiteren Haushaltes treffen. Die Länder können die Regeln verschärfen – in Hamburg etwa soll die Zehn-Personen-Obergrenze schon ab Heiligabend gelten.

Bundesweit sollen zudem ebenfalls ab 28. Dezember Clubs und Diskotheken schließen. Überregionale Großveranstaltungen wie Bundesligaspiele oder Konzerte sollen dann ohne Zuschauer stattfinden. Die Runde appellierte zudem dringend an Bürgerinnen und Bürger, sich vor jedem Treffen außerhalb des eigenen Haushalts vorsorglich zu testen – gerade vor Begegnungen mit älteren und kranken Menschen.

Mit Blick auf die geplante Einführung einer allgemeinen Impfpflicht fürchten die Länder, der Bund könne den Schritt zu lange hinauszögern: „Dieses Thema verlangt Tempo und Klarheit“, mahnte Hendrik Wüst, NRW-Regierungschef und Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz.

Kanzler Scholz und die 16 Regierungschefinnen und -chefs wollen sich am 7. Januar erneut zusammenschalten und die Lage bewerten. Die Länder erwarten bis dahin konkrete Vorschläge der Regierung, wie die Omikron-Welle gebremst werden kann. Experten rechnen bereits damit, dass die Omikron-Variante im Laufe des Januars in Deutschland dominierend sein wird. Selbst in der FDP, wo freiheitseinschränkende Schritte besonders kritisch gesehen werden, schließen die meisten härtere Lockdown-Maßnahmen nicht kategorisch aus. „Die Pandemie konfrontiert uns mit Entwicklungen, auf die man zu reagieren hat“, so Parteichef Christian Lindner.

SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach plant aktuell keinen harten Lockdown mit Schul- und Betriebsschließungen nach Weihnachten, doch erste Fachpolitiker der Ampelkoalition denken bereits in diese Richtung. Auch aus etlichen Bundesländern kommt der Wunsch nach mehr Handlungsspielraum. Ohne bundesweite Rechtsgrundlage sind flächendeckende Lockdowns aber im Moment nicht möglich.