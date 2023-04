Stolperstart für Wegner

Berlin. Geteert, gefedert, aber doch am Ziel: Der CDU-Politiker Kai Wegner ist neuer Regierender Bürgermeister von Berlin. Das Abgeordnetenhaus wählte den 50-Jährigen am Donnerstag nach einer mehrstündigen Hängepartie zum Chef der Landesregierung, des Senats. Dafür waren allerdings drei Anläufe notwendig. Zudem behauptete die rechtspopulistische AfD nach dem dritten Wahlgang, Wegner zur Mehrheit verholfen zu haben.

Nach mehr als 20 Jahren residiert damit wieder ein Christdemokrat im Roten Rathaus der Bundeshauptstadt. Wegner stützt sich auf eine fragile Koalition aus CDU und SPD. Er löst die Sozialdemokratin Franziska Giffey ab, die das Amt der Wirtschaftssenatorin übernimmt.

Wegners Wahl entwickelte sich für die Berliner CDU und die Sozialdemokraten zu einem Drama. Erforderlich waren drei Durchgänge: In den beiden ersten scheiterte Wegner, weil er nicht die erforderliche absolute Mehrheit der Abgeordneten hinter sich bringen konnte. Erst im dritten Durchgang, in dem auch eine einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen gereicht hätte, votierten so viele Parlamentarier für ihn wie Schwarz-Rot Sitze hat.

CDU und SPD kommen im Abgeordnetenhaus zusammen auf 86 Stimmen. Erforderlich für eine absolute Mehrheit sind 80 Stimmen. Im ersten Durchgang erhielt Wegner nur 71 Stimmen, im zweiten dann 79. Im dritten Durchlauf votierten 86 Parlamentarier für den Berliner CDU-Vorsitzenden. Gegenkandidaten gab es nicht. Die AfD-Fraktion erklärte nach dem dritten Wahlgang, sie habe „aus gesamtstädtischer Verantwortung“ für Wegner gestimmt. Ob das zutreffend ist, lässt sich nicht überprüfen. Die AfD hat 17 Abgeordnete im Landesparlament.

Turbulente Wochen

Angesichts des Chaos bei seiner Wahl kann der neue Regierungschef schon jetzt als angeschlagen betrachtet werden, Wegners schwarz-rote Koalition ist sichtlich instabil. Obwohl unklar ist, welche Abgeordneten ihm bei der geheimen Abstimmung im Parlament die Gefolgschaft verweigerten, fällt der Verdacht zwangsläufig auf die SPD.

Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz sagte nach zwei gescheiterten Wahlgängen in Berlin: „Ich kann nur hoffen, dass die SPD im Verlaufe des Tages noch zur Vernunft kommt und die Regierungsfähigkeit dieser Stadt wiederherstellt.“ Es habe ein klares Wahlergebnis und einen klaren Wahlgewinner gegeben. „Und dem darf sich die SPD hier nicht durch Verweigerung und Boykott und Obstruktion entziehen.“ Die SPD machte ihrerseits die CDU für das Chaos verantwortlich.

Die Berliner Sozialdemokraten, die bislang gemeinsam mit Grünen und Linkspartei die Hauptstadt regierten, hatten sich in den vergangenen Wochen nur unter großen Schmerzen dazu durchringen können, als Juniorpartner ein Bündnis mit dem konservativen CDU-Landesverband einzugehen. Während Anfang der Woche ein CDU-Parteitag den ausgehandelten Koalitionsvertrag ohne Gegenstimme billigte, fiel bei der SPD die Zustimmung in einem Mitgliedervotum mit 54 Prozent sehr knapp aus.

Bei der Wiederholungswahl zum Landesparlament im Februar hatte die Berliner SPD mit ihrer Co-Landesvorsitzenden Giffey als Spitzenkandidatin ein Debakel erlebt. Sie erhielt ehedem nur 18,4 Prozent der Zweitstimmen und damit so viel wie die Grünen. Die CDU unter Wegner triumphierte hingegen mit einem Stimmenanteil von 28,2 Prozent. Viele Wähler machten Giffey persönlich für die zahlreichen Probleme in der Hauptstadt verantwortlich – etwa den eklatanten Wohnungsmangel, eine überforderte Verwaltung und verstopfte Verkehrswege.

Trotz des schwachen Abschneidens der SPD wäre nach der Parlamentswahl rechnerisch eine Fortsetzung der rot-grün-roten Koalition möglich gewesen, was viele Sozialdemokraten befürworteten. Giffey verzichtete jedoch auf den Posten der Regierenden Bürgermeisterin und nahm Kurs auf Schwarz-Rot. Die Wiederholungswahl im Februar war notwendig geworden, nachdem das Berliner Landesverfassungsgericht die reguläre Wahl zum Abgeordnetenhaus vom September 2021 wegen zahlreicher Pannen für ungültig erklärt hatte.

Es kommt bei knappen Mehrheitsverhältnissen in Parlamenten immer wieder vor, dass Regierungschefs nicht gleich im ersten Durchgang gewählt werden, dann aber doch die erforderliche absolute Mehrheit erreichen. Im Land Berlin etwa war das 2006 der Fall, als sich der damalige Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) von einer rot-roten Koalition im Amt bestätigen lassen wollte. Werden zwei Wahlgänge notwendig, gilt das gemeinhin als „Denkzettel“ für den Regierungschef: Die Abgeordneten erinnern ihn daran, dass seine parlamentarische Mehrheit keine Selbstverständlichkeit ist. In Thüringen brauchte der Linken-Politiker Bodo Ramelow 2020 drei Wahlgänge. Sein rot-rot-grünes Bündnis verfügt im Landtag über keine eigene Mehrheit, im dritten Wahldurchgang reichte ihm die einfache Mehrheit.

Im Falle des neuen Berliner Regierungschefs Wegner stellt sich nun die Frage, ob die neue schwarz-rote Koalition tatsächlich bis zum Ende der Legislaturperiode 2026 durchhalten wird. Auch Giffey ist sichtlich geschwächt. Die Architektin des ungeliebten Regierungsbündnisses und Co-Vorsitzende der Berliner SPD hat ihren Laden offenkundig nur noch bedingt im Griff.