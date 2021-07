Stimme gegen den Rassismus

Hamburg/Heidelberg. Die am Samstag verstorbene KZ-Überlebende Esther Bejarano ist von Politikern und Verbänden als wichtige Stimme im Kampf gegen Rassismus und Antisemitismus gewürdigt worden. Die Jüdin und engagierte Mahnerin gegen das Vergessen war am Samstag im Alter von 96 Jahren in ihrer Wahlheimat Hamburg gestorben. Bejarano hatte den Holocaust überlebt, weil sie Akkordeon im Mädchenorchester von Auschwitz spielte. Bis zu ihrem Tod war sie unter anderem Vorsitzende des Auschwitz-Komitees.

Mahnerin gegen das Vergessen: Esther Bejarano. © Heimken/dpa

„Mit ihrem Tod haben wir einen großen Verlust erlitten“, schrieb Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Kondolenzschreiben an die Kinder. Mit Blick auf Bejaranos Auftritte sagte er: „Wer sie je in ihrem musikalischen Element erlebt hat, wird sich immer daran erinnern: So mitreißend war sie!“ Das Auschwitz-Komitee organisierte noch für Samstagabend eine Gedenkveranstaltung am Platz der Bücherverbrennung in Hamburg. Blumen, Kerzen und Botschaften wurden abgelegt. Die frühere Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, Charlotte Knobloch, rief dazu auf, Bejaranos Engagement fortzusetzen.

Geboren wurde Esther Bejarano 1924 in Saarlouis als Tochter eines jüdischen Oberkantors. Ihre Eltern wurden 1941 von den Nazis umgebracht, sie selbst musste in einem Lager Zwangsarbeit leisten, bevor sie Anfang 1943 ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert wurde. Nach dem Krieg wanderte sie nach Israel aus, kehrte 1960 jedoch mit ihrem Ehemann nach Deutschland zurück.

Im „Palais Graimberg“ erklang am Samstag bei einem Abend des Interkulturellen Zentrums „Bella Ciao“ für sie: Im Oktober 2020 hatte Bejarano den Hermann-Maas-Preis in Heidelberg erhalten und zu dem Partisanenlied das Publikum zum Tanzen gebracht. dpa/miro

