Stephan Harbarth redet mit angezogener Handbremse

Mannheim. „Als Kurpfälzer ist der Weg für Sie ja nicht weit“, sagt Achim Wambach, Chef des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), am Montag bei der Begrüßung seines prominenten Gastes. Dass Stephan Harbarth, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, dennoch erst an diesem Abend seinen Vortrag in der beliebten ZEW-Reihe „Wirtschaftspolitik aus erster Hand“ hält, liegt auch an der Pandemie. Mehrmals musste der Termin verschoben werden. „Endlich können wir uns hier wieder alle vor Ort treffen“, freut sich Wambach über seinen hochkarätigen Redner und die - salopp ausgedrückt - volle Hütte gleichermaßen.

Der gebürtige Heidelberger ist in der Region natürlich eine feste Größe. Viele Jahre vertrat Harbarth als CDU-Bundestagsabgeordneter den Wahlkreis Rhein-Neckar. Und auch als Partner einer bekannten Mannheimer Anwaltssozietät machte sich Harbarth einen Namen. Dass er in diesem Job viel Geld verdiente, stieß gelegentlich auch auf Kritik.

Seitenwechsel 2018

Doch diese Kritik wog nicht so schwer. 2018 kam es zu Harbarths recht überraschendem Wechsel ans Bundesverfassungsgericht. Und das genießt, so Wambach, „in der Bevölkerung eine hohe Reputation genießt, weil seine Urteile Hand und Fuß haben“. Das mag gelegentlich im Auge des Betrachters liegen. Im Juni 2020 löste Harbarth jedenfalls sogar Andreas Voßkuhle an der Spitze des Verfassungsgerichts ab.

Dass Harbarth die Seiten wechselte, stieß seinerzeit nicht überall auf Begeisterung. Kann ein Ex-Politiker wirklich Distanz zu seinen früheren Kollegen wahren? Diese Frage hatte 2011 kaum jemand gestellt, als der ehemalige saarländische Ministerpräsident Peter Müller - ebenfalls ein CDU-Politiker - sich die rote Robe überstreifte. Dass Richter und Politiker ihr jeweiliges Terrain streng voneinander abgrenzen und sich praktisch nur bei den Verhandlungen in Karlsruhe treffen dürfen - in dieser absoluten Form spielt sich die Gewaltenteilung in der Praxis natürlich nicht ab.

Aber unter Voßkuhles Ägide änderte sich das Verhältnis der Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts zur Öffentlichkeit. Sie verließen öfter den Karlsruher Elfenbeinturm. „Das war eine neue Entwicklung“, sagt Wambach. Die Verfassungsrichter halten seitdem nicht nur - wie jetzt Harbarth eben in Mannheim - Vorträge, sie geben auch vermehrt Interviews. Allerdings gilt es dabei selbstverständlich auch gewisse Empfindlichkeiten zu beachten.

Als sich Voßkuhle 2013 in der Bundespressekonferenz, dem Verein der Parlamentskorrespondenten in der Hauptstadt, in einem vertraulichen Hintergrundgespräch zu aktuellen Verfassungsrechtsentwicklungen äußerte, war die Aufregung groß. In Berlin bleibt ja nichts geheim. Viele Politiker sahen in dem Auftritt eine Provokation. Voßkuhle habe vor der Presse in Berlin nichts zu suchen, hieß es.

Das alles ist lange her. Am 30. Juni dieses Jahres nahmen Harbarth und die anderen 15 Verfassungsrichterinnen und -richter gemeinsam an einem Abendessen mit Mitgliedern der Bundesregierung, darunter auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU,) teil. Also Ende gut, alles gut? Mitnichten. Sowohl die AfD als auch die Freien Wähler witterten eine gewisse Kumpanei zwischen den Richtern und den Politikern. Hintergrund: Das Verfassungsgericht muss noch über die Corona-Bundesnotbremse entscheiden. Der Anwalt der Freien Wähler stellte sogar - erfolglos - einen Befangenheitsantrag gegen Harbarth wegen des Dinners.

Und was hat das alles mit Harbarths Vortrag am ZEW zu tun? Eine ganze Menge. Harbarth will oder kann seine Rede nicht unbefangen halten, er spricht mit angezogener Handbremse. Bloß keine Bemerkung, die als Kritik an der Bundesregierung ausgelegt werden könnte. Sein Thema, der historische Beschluss zum Klimaschutzgesetz, birgt ja genügend Sprengstoff, Immerhin hat das oberste Gericht mit seiner Entscheidung vom April 2021 der Bundesregierung die Gelbe Karte gezeigt. Harbarth hält einen fachlich glänzenden Vortrag - aber selbst bei den vielen Juristen im Publikum gilt da der alte Jogi-Löw-Spruch: „Höggschde Konzentration“. Wer kein verfassungsrechtlicher Feinschmecker ist, muss sich mit dem anschließenden Büffet begnügen. Wambachs Versuch, Harbarth griffige Statements zu entlocken, misslingt. Und die übliche Fragerunde am Ende der Veranstaltung entfällt. Bloß keine politischen Debatten.