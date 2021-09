Steinmeier würdigt Kabul-Einsatz

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Leistung der deutschen Soldaten beim gefährlichen Evakuierungseinsatz in Kabul gewürdigt.

Ihren Kommandeur, Brigadegeneral Jens Arlt, zeichnete er stellvertretend für alle mit dem Bundesverdienstkreuz aus. «Herr General, Sie stehen für das Beste der Bundeswehr – und unser Land ist Ihnen zu Dank verpflichtet», sagte Steinmeier am Freitag in einer Feierstunde im Schloss Bellevue in Berlin. Zugleich mahnte er ehrliche Antworten auf die vielen «schmerzhaften Fragen» an, die der 20 Jahre dauernde Afghanistan-Einsatz nach der Machtübernahme der Taliban hinterlasse.

Die deutsche Evakuierungsoperation in der afghanischen Hauptstadt Kabul und der usbekischen Hauptstadt Taschkent habe unter schwierigsten Bedingungen mehr als 5300 Menschen aus 45 Ländern in Sicherheit gebracht, sagte Steinmeier. «Wir würdigen einen Einsatz, der den Beteiligten viel abverlangt hat, mehr als sich die meisten Menschen überhaupt vorstellen können.» Alle Beteiligten am Flughafen in Kabul hätten «nicht nur Großes geleistet, sie haben auch Schreckliches erlebt».

Steinmeier schloss in seinen Dank auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Auswärtigen Amts, des Bundesnachrichtendienstes, der Bundespolizei, der Krisenunterstützungsteams und die internationalen Partner mit ein. An Brigadegeneral Arlt gewandt, sagte er: «Sie haben die militärische Evakuierung unter außergewöhnlicher Gefahr auf vorbildliche Weise geführt. Sie haben diese Leistung unter ständiger Bedrohung, in einem unübersichtlichen Umfeld, physischen wie psychischen Extrembedingungen und nicht zuletzt unter intensiver Beobachtung durch Medien, Politik und Bevölkerung erbracht.»

Arlt, der Kommandeur der Luftlandebrigade 1 ist, betonte in einer kurzen Erwiderung, es habe sich um eine «Teamleistung» gehandelt. Er nehme die Auszeichnung stellvertretend für alle entgegen, «die ich führen durfte». Zugleich sagte er: «Es war für mich eine Ehre, diesen Verband zu führen.» Arlt bedankte sich auch bei den Familien seiner Soldaten, die ihnen bei solchen Einsätzen den Rücken frei hielten.

