Steinmeier mahnt Investitionen in Bildung an

Berlin. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu Investitionen in Schulen und Bildung in und nach der Pandemie aufgerufen. Engagierte Schulleitungen, tolle Lehrkräfte und wegweisende Ideen allein reichten nicht aus, sagte er bei der Verleihung des Deutschen Schulpreises 20/21 Spezial. Es brauche auch Geld, an der Bildung dürfte man nicht sparen. Mit dem Preis der Robert Bosch Stiftung und der Heidehof Stiftung wurden die besten während der Pandemie entstandenen Schulkonzepte ausgezeichnet. Der Preis wurde in Kategorien wie „selbstorganisiertes Lernen ermöglichen“ verliehen. Die sieben ausgezeichneten Schulen aus Hamburg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen erhielten jeweils 10 000 Euro. Elf weitere Schulen erhielten einen Anerkennungspreis von je 5000 Euro. dpa

