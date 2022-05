Berlin. Anders als Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vorerst nicht in die Ukraine reisen. Scholz begründete seine Weigerung damit, dass die Ukraine Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ausgeladen habe. „Das steht dem entgegen“, sagte der Kanzler am Montagabend in der ZDF-Sendung „Was nun, Herr Scholz?“. Er finde, dass es „ein ganz bemerkenswerter Vorgang“ sei, dass Steinmeier von der Ukraine ausgeladen worden sei. „Das kann man nicht machen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Scholz betonte den Einsatz Deutschlands für die Ukraine. „Es kann nicht funktionieren, dass man von einem Land, das so viel militärische Hilfe, so viel finanzielle Hilfe leistet, das gebraucht wird, wenn es um die Sicherheitsgarantien geht, die für die Ukraine in der Zukunft wichtig sind, dass man dann sagt, der Präsident kann aber nicht kommen.“ Steinmeier hatte geplant, am 12. April in die Ukraine zu reisen, was von der Regierung in Kiew abgelehnt wurde. Seit Kriegsbeginn ist weder Scholz noch ein anderes Mitglied der Bundesregierung in der Ukraine gewesen. Merz will in den kommenden Tagen nach Kiew reisen.

Scholz versicherte der Ukraine die weitere Unterstützung Deutschlands. Russlands Präsident Wladimir Putin habe den Angriff auf die Ukraine „nicht zu Ende gedacht“, sagte er in der Sendung. „Denn erstens hat er nicht gedacht, dass die Ukraine einen solchen Widerstand leistet. Er hat nicht gedacht, dass wir sie militärisch so unterstützen, dass sie so lange durchhalten kann.“ Putin habe zudem nicht erwartet, dass so viele Länder den Angriff auf die Ukraine mit Sanktionen bestrafen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nachdem Scholz wegen seines Kurses in der Ukraine-Krise in die Kritik geraten war, hatte sich der Sozialdemokrat in den vergangenen Tagen mehrfach erklärt und seine Zurückhaltung gerechtfertigt.