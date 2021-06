Start für digitalen Pass

Berlin. Bisher muss noch der gelbe Impfausweis herhalten, um eine vollständige Impfung gegen Corona nachzuweisen. Doch das soll sich ändern. Der Start für den digitalen Corona-Impfpass in Deutschland rückt näher. In vielen Apotheken soll er ab Montag, 14. Juni, nachträglich ausgestellt werden. Auf den digitalen Impfnachweis haben sich alle Länder der EU verständigt. Am 1. Juli muss er von allen Mitgliedstaaten anerkannt werden.

Den EU-Ländern wird aber eine Übergangsfrist von sechs Wochen eingeräumt. Mit den Zertifikaten sollen Impfungen, frische Tests und überstandene Infektionen in ganz Europa problemlos nachgewiesen werden können. So soll es einfacher sein, sicher zu reisen und in anderen Ländern Restaurants oder Kulturveranstaltungen zu besuchen. Der Nachweis ist freiwillig, der gelbe Impfausweis wird von diesem nicht ersetzt.

Ausgestellt wird der Nachweis von Apotheken, Impfzentren und Hausärzten. Die schicken die Daten ans Robert-Koch-Institut (RKI) und bekommen von dort einen Nachweis samt QR-Code ausgestellt. Den reichen sie dann auf Papier an die Geimpften weiter. Dieser Code kann in eine App für das Smartphone namens CovPass eingelesen werden, die künftig kostenlos heruntergeladen werden kann. Wann genau sie verfügbar sein wird, ist noch unklar. Auch die Corona-Warn-App wurde in der Nacht zum Mittwoch um diese Funktion erweitert. Wer kein Smartphone hat, kann das Zertifikat auch in Papierform nutzen. ZRB