Spontanes Treffen bei Afrika-Gipfel

New York. Angesichts der zunehmenden Gewalt zwischen Israel und den Palästinensern hat sich der UN-Sicherheitsrat nach drei weitgehend ergebnislosen Sondersitzungen in der vergangenen Woche noch am Dienstag erneut mit dem Konflikt befasst. Am Rande eines lange geplanten Treffens zum Thema Frieden und Sicherheit in Afrika sollte hinter verschlossenen Türen auch der Nahost-Konflikt erneut besprochen werden, hieß es aus Diplomatenkreisen. Norwegen, China und Tunesien hätten das initiiert. Bislang hatte sich der 15-köpfige Rat nicht auf eine gemeinsame Stellungnahme einigen können.

AdUnit urban-intext1

UN-Generalsekretär António Guterres hatte am Sonntag vor unkontrollierbaren Folgen für den gesamten Nahen Osten gewarnt. Der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern war nach Beginn des Raketenbeschusses aus dem Gazastreifen am Montag vergangener Woche eskaliert. In Israel sind bislang zwölf Menschen getötet worden, Hunderte weitere wurden verletzt. Das Gesundheitsministerium in Gaza bezifferte die Zahl der Getöteten bei israelischen Angriffen auf 213, unter ihnen 61 Kinder. dpa