Politbarometer Für das Politbarometer-Extra Rheinland-Pfalz hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen vom 01.03. bis 04.03.2021 in Rheinland-Pfalz 998 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte telefonisch befragt.

Projektion Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz überholt die SPD kurz vor der Landtagswahl die CDU: In der letzten Politbarometer-Projektion vor vier Wochen noch zweitplatziert, könnten die Sozialdemokraten jetzt wie bei allen Landtagswahlen in den letzten 30 Jahren in diesem Bundesland wieder stärkste Partei werden. Wäre bereits an diesem Sonntag Landtagswahl, käme die SPD nach der aktuellen Projektion – also unter Berücksichtigung von Parteibindungen, taktischen Überlegungen und strukturellen Faktoren – auf 33% (+2 im Vergleich zu Anfang Februar). Die CDU würde 29% (-4) erreichen, die AfD 9% (+2), die FDP 7% (+2) und die Grünen 11% (-2). Die Linke läge mit 3% (-1) unter der Fünf-Prozent-Hürde, ebenso die Freien Wähler mit 4%. Alle anderen Parteien zusammen kämen auf 4%. Während es damit weiter für eine Neuauflage der amtierenden Ampel, eine große Koalition oder ein CDU-FDP-Grüne-Bündnis reichen würde, wäre damit Rot-Grün jetzt nur noch ganz knapp von einer Mehrheit entfernt. Für Schwarz-Grün würde es nicht reichen.

Bei der letzten Landtagswahl in Rheinland-Pfalz vor fünf Jahren hatte die SPD 36,2% und die CDU 31,8% erzielt, die AfD kam damals auf 12,6%, die FDP auf 6,2%, die Grünen auf 5,3%, die Linke auf 2,8% und alle anderen Parteien zusammen auf 5,1%.

Interesse und Unsicherheitsfaktoren

Wie immer reflektiert diese Projektion ein aktuelles Stimmungsbild und ist keine Ergebnisprognose. Unsicherheitsfaktoren sind die Fehlerbereiche von Umfragen, der ausstehende Wahlkampf-Schlussspurt, eine generell hohe Volatilität sowie Corona-bedingte Unwägbarkeiten. 36% der Wahlberechtigten wissen derzeit noch nicht, ob bzw. wen sie wählen werden bzw. stellen ihre aktuelle Parteipräferenz infrage. Hinzu kommen bei der ersten Landtagswahl seit Beginn der Corona-Pandemie spezifische Beteiligungsmentalitäten: Zahlreiche Wahlberechtigte werden ihre Entscheidung, ob, wen und wie sie wählen werden, auch abhängig vom aktuellen Infektionsgeschehen und kurzfristig treffen.

Landes- und Bundespolitik

Entscheidend ist für das Gros der Befragten die Landespolitik: Für 68% der potenziellen Wähler/innen ist bei ihrer Entscheidung für eine Partei das Geschehen in Rheinland-Pfalz ausschlaggebend, für 29% – und damit weniger als vor der letzten Landtagswahl 2016 mit damals 38% – überwiegen bei der Stimmabgabe die bundespolitischen Motive.

Koalitionen in Rheinland-Pfalz

Beim Thema Koalitionen ist in Rheinland-Pfalz die Rückmeldung nur bei Rot-Grün eher unkritisch: 40% der Befragten fänden es gut und 39% schlecht, wenn in der nächsten Legislaturperiode SPD und Grüne gemeinsam regieren würden, 17% wäre das egal. Gegenüber Drei-Parteien-Konstellationen oder Schwarz-Grün gibt es mehr oder weniger viel Distanz: Mehrheitlich abgelehnt wird eine erneute Ampelkoalition (gut: 30%; egal: 20%; schlecht: 45%) ebenso wie eine schwarz-grüne Koalition (gut: 31%; egal: 19%; schlecht: 47%). Die mit Abstand geringste Akzeptanz erfährt eine „schwarze Ampel“ aus CDU, FDP und Grünen (gut: 21%; egal: 21%; schlecht: 53%).

Zufriedenheit mit Regierung und Opposition in Rheinland-Pfalz

Bei der Beurteilung der parlamentarischen Kräfte gibt es im Mainzer Landtag eine Regierung mit positiver Gesamtbilanz bei einem allerdings erheblichen Leistungsgefälle zwischen den Koalitionspartnern; sowie eine Opposition, in der die CDU leistungsbezogen eher schwach bleibt und die AfD miserable Noten bekommt. Die Landesregierung insgesamt wird auf der +5/-5-Skala (sehr zufrieden bis sehr unzufrieden) mit durchschnittlich 1,1 eingestuft, wobei die SPD im Detail 1,3 erreicht, die Grünen aber mit 0,1 und die FDP mit 0,0 sehr stark abfallen. In der Opposition kommt die CDU auf 0,5, die AfD liegt mit -3,7 tief im negativen Skalenbereich.

Image von Spitzenkandidaten

Noch deutlich stärker als das Gefälle zwischen der SPD-Regierung und CDU-Opposition sind in Rheinland-Pfalz die Differenzen beim Kandidatenimage: In bester Tradition der im Südweststaat immer hoch angesehenen Ministerpräsidenten erreicht Malu Dreyer auf der +5/-5-Skala (sehr hohes bis sehr niedriges Ansehen) den hervorragenden Durchschnittswert von 2,4. Damit zählt die SPD-Regierungschefin – mit Peter Tschentscher in Hamburg und Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg – zu den beliebtesten Ministerpräsident/innen. CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf bleibt mit 1,0 dagegen eher blass und verfehlt so auch den Imagewert der letztmaligen CDU-Herausforderin Julia Klöckner (2016: 1,4)

Gewünschte/r Ministerpräsident/in

Nach dem klaren Vorteil der Amtsinhaberin beim Ansehen kann Malu Dreyer ihren Herausforderer bei der Frage nach dem gewünschten Regierungschef deklassieren: 59% der Befragten möchten Dreyer wieder als Ministerpräsidentin, lediglich 28% wünschen sich in dieser Position Christian Baldauf. 4% wollen explizit „keine/n von beiden“ und 9% wissen es nicht. Während Dreyer dabei von 94% der SPD- und 70% der Grünen-Anhänger/innen favorisiert wird, kommt Baldauf bei den CDU-Anhänger/innen auf 68% Zustimmung, 23% der potenziellen CDU-Wähler/innen wollen Dreyer an der Regierungsspitze.

Themen in Rheinland-Pfalz

Natürlich wird auch die rheinland-pfälzische Problemagenda von Corona überlagert. Allerdings erreicht dieses Thema bei ebenfalls hoher Relevanz der Themen Digitalisierung/Infrastruktur und Bildung/Schule hier nicht ganz die hohe Bedeutung wie zuletzt im Bund insgesamt. Gefragt nach den beiden wichtigsten Problemen im Land entfallen 60% der Nennungen auf Corona und die Folgen der Krise, dann folgen Digitalisierung/Infrastruktur/Defizite im ländlichen Raum (19%), Bildung und Schule (18%), Umwelt/Klimawandel (9%) sowie Verkehr (9%).

Parteikompetenzen in Rheinland-Pfalz

Neben ihren Vorteilen bei politischer Arbeit und Spitzenkandidaten punktet die SPD in Rheinland-Pfalz mit Sachkompetenz vor allem beim Top-Thema Corona: Hier setzen die meisten Befragten auf die Politik der großen Regierungspartei – nach einem sichtbaren Plus zu Anfang Februar. Außerdem gilt die SPD auch in den Bereichen Bildung und Wirtschaft als kompetenteste Partei, wenngleich sie in diesen Politikfeldern weit weniger klar vor der CDU rangiert.

Die Parteikompetenzen im Detail:

Corona: SPD: 38%, CDU 17%, AfD 2%, FDP 3%, Grüne 3%, andere Parteien 1%, keine Partei/weiß nicht: 36%.

Schule/Bildung: SPD: 32%, CDU 25%, AfD 1%, FDP 5%, Grüne 7%, andere Parteien 2%, keine Partei/weiß nicht: 28%.

Wirtschaft: SPD: 32%, CDU 27%, AfD 1%, FDP 7%, Grüne 2%, andere Parteien 0%, keine Partei/weiß nicht: 31%.