SPD überholt die Union

Berlin. Gut drei Wochen vor der Bundestagswahl befeuern die Umfragen Diskussionen über ein mögliches Linksbündnis. SPD und Grüne distanzieren sich zwar von Positionen der Linken, schließen eine Koalition aber weiter nicht ausdrücklich aus. So nannte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt im „Handelsblatt“ Schnittmengen in der Sozialpolitik, der Kindergrundsicherung und bei Mindestlöhnen, betonte aber zugleich Differenzen in der Außenpolitik und der Industriepolitik.

„Die Linkspartei muss nun entscheiden, ob sie regierungsfähig werden will und wie verlässlich sie dabei etwa in der Außen- und Sicherheitspolitik ist“, betonte Göring-Eckardt. Von den neuen Parteivorsitzenden der Linken hätte sie erwartet, dass sie daran arbeiten. „Das ist bislang allerdings nicht passiert.“

Auch Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock blieb bei ihrer Linie, die Linke außenpolitisch als nicht regierungsfähig einzustufen. „Die nächste Bundesregierung muss endlich wieder eine aktive, pro-europäische Außenpolitik betreiben“, sagte sie dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Die Linke lehnt Auslandseinsätze der Bundeswehr ab und will die Nato durch ein kollektives Bündnis unter Einschluss Russlands ersetzen.

Die jahrzehntealte Diskussion über ein Linksbündnis ist – befeuert von CDU und CSU – wieder hochgekocht, seit die SPD die Union in den Umfragen als stärkste Kraft überholt hat. Jetzt hängen die Sozialdemokraten CDU und CSU in weiteren Umfragen ab: In der Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag des „Focus“ kommt die SPD auf 25 Prozent, die Union auf 21 und die Grünen auf 19 Prozent.

Auch in einer repräsentativen Umfrage von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend ist die SPD erstmals seit Februar 2017 wieder stärkste Kraft. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme sie auf 25 Prozent, die Union auf 20 Prozent und die Grünen auf 16 Prozent. Die FDP läge bei 13, die AfD bei zwölf Prozent. Die Linke käme auf sechs Prozent. dpa