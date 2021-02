Berlin. Die SPD wird gerne als alte Dame belächelt. Glanz und Gloria bröckeln, in den Umfragen ist die Volkspartei in einem düsteren Verlies gefangen, den Schlüssel zum Wiederaufstieg haben allein während der Merkel-Ära fast ein Dutzend Vorsitzende im Willy-Brandt-Haus vergeblich gesucht. Von einem Olaf-Scholz-Aufschwung (der Kanzlerkandidat wurde im vergangenen August extrem früh berufen) ist bislang nichts zu sehen. Jetzt macht die bald 160 Jahre alte Sozialdemokratie zum Start ins Superwahljahr Tempo: Als erste Partei präsentiert sie an diesem Montag dem Vorstand einen umfassenden Entwurf für ein Wahlprogramm.

Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz im Februar nach der Jahresklausur im Willy-Brandt-Haus in Berlin. © dpa

Die SPD zieht mit dem Versprechen in den Bundestagswahlkampf, bei einem Wahlsieg die Hartz-IV-Grundsicherung durch ein neues Bürgergeld zu ersetzen. „Das Bürgergeld muss absichern, dass eine kaputte Waschmaschine oder eine neue Winterjacke nicht zur untragbaren Last wird“, heißt es. Der Staat soll künftig Hartz-IV-Empfängern nicht mehr grundsätzlich misstrauisch gegenüberstehen, sondern als „haltgebender und bürgernaher Sozialstaat“ agieren. Das Prinzip „Fördern und Fordern“ soll nicht komplett aufgegeben werden. Ein Bürgergeld enthalte Mitwirkungspflichten. „Sinnwidrige und unwürdige Sanktionen schaffen wir ab.“ Das Bürgergeld solle digital beantragt werden können.

Mit der Abkehr von Hartz IV hofft die SPD, verloren gegangene Glaubwürdigkeit als Arbeiterpartei zurückzugewinnen. Die vor mehr als 15 Jahren vom damaligen SPD-Kanzler Schröder eingeführten Hartz-Arbeitsmarktreformen steigerten nach Ansicht von Ökonomen Deutschlands internationale Wettbewerbsfähigkeit enorm. Intern zerrissen die Hartz-Reformen die Partei, in der Folge wandten sich viele Wähler ab.

Kindergeld: Noch von Ex-Chefin Andrea Nahles stammt das Konzept einer Kindergrundsicherung, die die steuerlichen Kinderfreibeträge obsolet machen soll. Neben kostenloser Infrastruktur für Kinder – wie Kitas, Ganztagsschulen und freie Fahrt im Nahverkehr – soll es ein neues „existenzsicherndes Kindergeld“ geben, das alle bisherigen Familienleistungen zusammenfasst und nach Einkommen der Eltern gestaffelt ist. Der monatliche Basisbetrag soll bei 250 Euro je Kind liegen, der Höchstbetrag bei 528 Euro (je nach Kindesalter und Einkommen). Eltern sollen außerdem direkt nach der Geburt eines Kindes Anspruch auf zwei Wochen „Partnerschaftszeit“ haben, die vom Staat sozial abgesichert wird. Außerdem soll das Elterngeld um ein „Elterngeld akut“ erweitert werden. Dazu müsse der in der Corona-Pandemie ausgeweitete Anspruch auf Kinderkrankentage dauerhaft für 20 Tage pro Jahr pro Elternteil gelten – „bei mehr als zwei Kindern maximal 90 Tage pro Elternpaar oder Alleinerziehende“.

Mindestlohn: Den gesetzlichen Mindestlohn will die SPD auf „mindestens zwölf Euro“ anheben. Midi-Jobber – mit kleinen Einkommen zwischen 450 und 1300 Euro im Monat – sollen bessergestellt werden. „Um die Nettoeinkommen von Geringverdienenden zu erhöhen, heben wir die Gleitzone der Midi-Jobs auf 1600 Euro an“, heißt es. In dieser Zone würden Arbeitnehmerinnen geringere Beiträge zahlen, ohne dass sie dadurch einen geringeren Rentenanspruch haben.

Steuern: Nicht neu ist, dass die SPD Steuern für Spitzenverdiener und Superreiche erhöhen will. Zum Spitzensteuersatz (aktuell 42 Prozent plus drei Prozent „Reichensteuer“) findet sich im Entwurf noch nichts. Das dürfte Finanzminister Scholz nach Ostern konkretisieren. Klare Ansagen gibt es zur Vermögensteuer. Die 1997 vom Bundesverfassungsgericht wegen falscher Bemessungsgrundlagen ausgesetzte Abgabe will die SPD wieder aktivieren. Dies werde den Ländern mehr Kraft für Investitionen geben, außerdem sollten sehr reiche Bürger mehr zum Gemeinwesen beitragen. „Deshalb werden wir unter anderem einen maßvollen, einheitlichen Steuersatz von einem Prozent für sehr hohe Vermögen einführen.“ Hohe Freibeträge für Normalsterbliche sollen dafür sorgen, dass sich die Steuerlast auf besonders reiche Teile der Bevölkerung konzentriere.

Klima: Die SPD will das Kunststück schaffen, Umweltschutz und Wirtschaft zu versöhnen. Dazu gehört ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen. Erkennbar ist, dass die SPD den Grünen Paroli bieten und den Weg zu einem „klimaneutralen Deutschland“ beschleunigen will. Bis 2030 sollen mindestens 15 Millionen Pkw voll elektrisch auf den Straßen sein. Die Ökostromumlage soll bis 2025 vollständig durch Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt ersetzt werden. Das Geld soll aus Einnahmen der neuen CO2-Besteuerung kommen. Dazu gibt es eine Solar-Offensive.