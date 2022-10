SPD liegt in Umfrage klar vorn

Mannheim. Kurz vor der Landtagswahl am Sonntag in Niedersachsen liegt die SPD weiterhin klar vor der CDU. Die Grünen und die AfD können mit deutlichen Zuwächsen im Vergleich zur Abstimmung vor fünf Jahren rechnen. Die SPD käme in der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen auf 33 Prozent, 2017 erreichten die Sozialdemokraten noch 36, 9 Prozent. Weil auch die CDU mit 28 Prozent (2017: 33,6) Federn lassen muss, könnte es auf einen deutlichen Wahlsieg der SPD hinauslaufen. Allerdings wissen 40 Prozent der Befragten noch nicht, für wenn sie am Sonntag stimmen wollen. Die Grünen könnten ihr Ergebnis mit 16 Prozent (8,7) fast verdoppeln. Auch die AfD, die in der Umfrage zehn Prozent erzielt, würde im Vergleich zu 2017 zulegen, damals erreichte die Oppositionspartei 6,2 Prozent. Die FDP würde sich von 7,5 auf fünf Prozent verschlechtern. Die Linke, die in der Umfrage von 4,6 auf 3,5 Prozent fällt, muss um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Die anderen Parteien kommen zusammen auf 4,5 Prozent (2,5). Auf Basis der Umfrage würde es für eine Fortsetzung der Koalition aus SPD und CDU reichen. Die SPD könnte aber auch ein Bündnis mit den Grünen eingehen.

Die Befragten wünschen sich, dass der Sozialdemokrat Stephan Weil, der seit 2013 Ministerpräsident in dem Bundesland ist, Regierungschef in Niedersachsen bleiben soll. 55 Prozent wollen dies. Weils Herausforderer von der CDU, Bernd Althusmann, muss sich in der Umfrage dagegen mit relativ bescheidenen 24 Prozent begnügen. was