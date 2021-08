SPD legt deutlich zu - Einbußen für CDU/CSU und Grüne

Mannheim. Gut sechs Wochen vor der Bundestagswahl legt die SPD in der politischen Stimmung sehr deutlich zu. Für 12% der Wahlberechtigten – das sind weitaus weniger als gut sechs Wochen vor der letzten Bundestagswahl mit damals 43% – ist „heute schon klar“, wer am 26. September die Wahl gewinnt.

Info Vom 10. August bis 12. August 2021 hat die Forschungsgruppe Wahlen 1.252 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt. Veröffentlichung: 13.08.2021. Nächstes bundesweites Politbarometer: Freitag, der 27.08.2021.

Politische Stimmung in Deutschland

Gut sechs Wochen vor der Bundestagswahl legt die SPD in der politischen Stimmung sehr deutlich zu, die Union hat nach ihrem Einbruch vor zwei Wochen jetzt erneut Einbußen. FDP und Linke verzeichnen ein leichtes Plus, die AfD ist stabil, die Grünen verlieren. Anfang August liegt die CDU/CSU mit 26% (-3) nur noch knapp vor der SPD, die sich auf 25% (+6) verbessert. Die AfD wird bei 7% (+/-0) gemessen, die FDP bei 11% (+1) und die Linke bei 6% (+1). Die Grünen erreichen noch 21% (-4) und die sonstigen Parteien zusammen 5% (-1).*

Da mit Umfragen immer nur Stimmungen in der Bevölkerung zum Zeitpunkt der Befragung gemessen werden, sind Schlussfolgerungen auf eine mögliche Wahl-entscheidung an einem Wahltag in wenigen Wochen nicht zulässig.

Die Politbarometer-Ergebnisse sind wie immer politisch nicht gewichtet. Ein Vergleich der Wahlabsichtsfrage und der Sympathiemessungen der Politbarometer-Untersuchungen mit den politisch gewichteten Ergebnissen anderer Institute ist daher nur bedingt möglich. Aus diesem Grund veröffentlicht das Politbarometer die „Projektion“, bei der die in den aktuellen Untersuchungen gemessenen poli-tischen Stimmungen auf ein Wahlergebnis für eine Bundestagswahl übertragen werden, falls diese am nächsten Sonntag stattfinden würde.

Dieser errechneten Projektion liegen Erkenntnisse über die langfristige, sozial-strukturell begründete Stabilität im Wählerverhalten bei Bundestagswahlen zugrunde sowie Erkenntnisse über den theoretischen Ausgang einer Bundestagswahl unter „normalen“ Bedingungen, d. h. ohne die Überzeichnungen in der aktuell gemessenen politischen Stimmung. Neben strukturellen Faktoren werden zudem taktisches Verhalten sowie die fehlende Bekenntnisbereitschaft von Anhängern der Parteien an den Rändern des Parteienspektrums berücksichtigt.

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, könnte die Union nach erneuten Einbußen noch mit 26% (-2) rechnen, die SPD schafft mit 19% (+3) ihren besten Projektionswert seit fast drei Jahren, die AfD käme auf 11% (+/-0), die FDP ebenfalls auf 11% (+1) und die Linke auf 7% (+/-0). Die Grünen würden nach Verlusten 19% (-2) erreichen und alle anderen Parteien zusammen 7% (+/-0). Damit würde es erstmals seit Monaten nicht mehr für Schwarz-Grün reichen, für Schwarz-Rot oder Grün-Rot-Rot gäbe es ebenfalls keine Mehrheit. Möglich wären Koalitionen der CDU/CSU mit SPD und FDP oder mit Grünen und FDP und ebenso eine Koalition aus Grünen, SPD und FDP bzw. aus SPD, Grünen und FDP.

Bundestagswahl: Vorentscheidung und Siegchancen

Für 12% der Wahlberechtigten – das sind weitaus weniger als gut sechs Wochen vor der letzten Bundestagswahl mit damals 43% – ist „heute schon klar“, wer am 26. September die Wahl gewinnt, eine klare Mehrheit von 85% (Aug-I ´17: 55%) hält das Rennen für grundsätzlich offen. Vor zwei Wochen hatten 80% und vor vier Wochen 79% von einem offenen Wahlausgang gesprochen.

Was den erwarteten Gewinner der Bundestagswahl betrifft, rechnen mit etwas abnehmender Tendenz aktuell 50% (Jul-I: 60%; Jul-II: 61%) der Befragten mit einem Wahlsieg von Union und Armin Laschet, 5% (Jul-I: 7%; Jul-II: 6%) glauben, dass die Grünen mit Annalena Baerbock stärkste Partei werden, 10% (Jul-I: 4%; Jul-II: 4%) sehen bei dieser vorgabenfreien Frage die SPD mit Olaf Scholz als Gewinner und 24% (Jul-I: 19%; Jul-II: 18%) wagen dazu keine Prognose.

Eignung als Bundeskanzler/in: Wer kann Kanzler/in?

In der Frage, wer sich als Kanzler oder Kanzlerin eignet, steigt das Vertrauen in Olaf Scholz auf einen Höchstwert; bei Armin Laschet wachsen die Zweifel nach seinem Einbruch vor zwei Wochen weiter an und bei Annalena Baerbock herrscht unverändert viel Skepsis. Dass Armin Laschet die notwendige Qualifikation für das höchste Regierungsamt mitbringt, sagen – nach 47% vor vier Wochen und 35% vor zwei Wochen – jetzt noch 28% der Deutschen. Für 67% (Jul-I: 46%; Jul-II: 59%) ist der CDU-Chef als Kanzler ungeeignet. Olaf Scholz hat für 59% (Jul-I: 51%; Jul-II: 54%) die Eignung zum Kanzler, 33% (Jul-I: 42%; Jul-II: 40%) sprechen ihm diese Fähigkeit ab. Dass Annalena Baerbock als Regierungschefin qualifiziert ist, glauben 23% (Jul-I: 24%; Jul-II: 25%), 70% (Jul-I: 70%; Jul-II: 68%) der Befragten glauben das nicht.

Gewünschte/r Bundeskanzler/in

In der K-Frage kann sich Olaf Scholz jetzt klar von den beiden anderen Protagonisten absetzen; Armin Laschet verliert auch hier erneut an Zustimmung, rangiert aber weiter vor Annalena Baerbock. Vor der Entscheidung zwischen diesen drei Kandidaten favorisieren jetzt 44% (Jul-I: 28%; Jul-II: 34%) Olaf Scholz als Bundeskanzler, 21% (Jul-I: 37%; Jul-II: 29%) aller Befragten sind für Armin Laschet als Regierungschef und 16% (Jul-I: 18%; Jul-II: 20%) wünschen sich in diesem Triell Annalena Baerbock als Bundeskanzlerin. In den jeweils eigenen Reihen wird Scholz von 85% der SPD- und Baerbock von 67% der Grünen-Anhänger/innen gewünscht, Laschet kommt im CDU/CSU-Lager nur auf 54%.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung

Die Leistungen der schwarz-roten Bundesregierung werden auf der +5/-5-Skala (sehr zufrieden bis sehr unzufrieden) mit 1,2 (Jun-II: 1,1; Jul-I: 1,1) eingestuft. Im Einzelnen bewerten die Befragten die CDU/CSU leistungsbezogen mit der Note 1,0 (Jun-II: 0,9; Jul-I: 1,0) und die SPD mit 0,9 (Jun-II: 0,7; Jul-I: 0,7).

Arbeit von Bundesregierung und Bundeskanzlerin

„Alles in allem gesehen“ sprechen 69% (Jun-II: 65%; Jul-I: 73%) der Befragten von „eher guter“ und 25% (Jun-II: 31%; Jul-I: 23%) von „eher schlechter“ Arbeit der Bundesregierung. Nochmals sichtbar besser ist die Rückmeldung wie gewohnt bei der Kanzlerin: Bei Angela Merkel ziehen zurzeit 84% (Jun-II: 83%; Jul-I: 83%) eine positive Gesamtbilanz und nur 14% (Jun-II: 16%; Jul-I: 15%) äußern sich eher kritisch.

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Neben der K-Frage und der Frage zur Eignung für das höchste Regierungsamt gibt es inzwischen auch bei den Imagewerten der Anwärter fürs Kanzleramt erhebliche Unterschiede: Olaf Scholz legt beim Ansehen erneut zu und übernimmt in den Politbarometer Top 10 jetzt Platz zwei von Markus Söder. Ganz am Ende auf den Plätzen neun und zehn liegen mit jeweils negativer Bewertung Armin Laschet und Annalena Baerbock, wobei für den CDU/CSU-Kandidaten ein neuer Tiefstwert zu verzeichnen ist. Auf der +5/-5-Skala wird Annalena Baerbock mit -0,4 etwas weniger kritisch eingestuft als vor zwei Wochen, Armin Laschet mit -0,3 etwas schwächer. Auf Platz acht rangiert Christian Lindner (0,2), knapp davor liegen Jens Spahn (0,3) und Horst Seehofer (0,3), Heiko Maas (0,7) liegt auf Platz fünf. Die Positionen vier und drei besetzen Robert Habeck (1,1) und Markus Söder (1,3), die neben den eigenen Anhängerschaften auch in den anderen politischen Lagern meist deutlich mehr Ansehen genießen als die Kanzlerkandidaten der Grünen bzw. der Union, Baerbock und Laschet. Dann neu auf Position zwei Olaf Scholz (1,4), der anders als Laschet, Söder, Baerbock oder Habeck nur schwach polarisiert, und auf Position eins mit gewohnt sehr guter Note Angela Merkel (2,5).

* Rundungsbedingt müssen sich die Prozentwerte nicht unbedingt auf 100% addieren und die Abweichungen zur letzten Umfrage nicht gegenseitig aufheben. Der Fehlerbereich beträgt bei 1.250 Befragten und einem Anteilswert von 40% rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10% rund +/- zwei Prozentpunkte.