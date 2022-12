Mannheimer Morgen Plus-Artikel Interview SPD-Chefin Saskia Esken: „Zuwanderung verstärken“

"Wir dürfen in Deutschland kein Talent ungenutzt lassen": SPD-Chefin Saskia Esken spricht über den Fachkräftemangel – und die Frage, warum so viele Menschen vorzeitig in Rente gehen