Spahns Liste sorgt für Ärger

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sein Versprechen wahr gemacht: Am gestrigen Dienstag sandte sein Ministerium dem Gesundheitsausschuss des Bundestags eine Liste mit den Namen von 40 Abgeordneten, die voriges Jahr Hinweise zu Produzenten von medizinischer Schutzkleidung gegeben hatten, mit denen das Ministerium Verträge abschloss. Die Liste sagt nicht aus, ob die Vermittlung ohne oder mit Provision zustande kam – und ob der Kontakt vor oder erst nach dem Vertragsabschluss stattfand. Das sorgt jetzt für Ärger.

Die meisten der in der Liste genannten Abgeordneten gehören der Union an. Alle wurden vor der Veröffentlichung kontaktiert. Erwähnt sind in der Liste auch die Firmen, mit denen das Ministerium Verträge schloss. Georg Nüßleins Name beispielsweise steht auf der Spahn-Liste, aber auch Jens Spahn selbst. Denn bei ihm trafen die meisten Hinweise zu Masken ein. Der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploß taucht mit sechs Firmen in der Liste auf. Er sei im Rahmen seiner Unternehmersprechstunde im Wahlkreis darauf hingewiesen worden, „dass Maskenrechnungen des Gesundheitsministeriums nicht beglichen wurden“, sagte Ploß auf Anfrage unserer Redaktion: „Da hier Arbeitsplätze und Existenzen betroffen waren, habe ich auf diesen Umstand gegenüber dem Bundesgesundheitsministerium hingewiesen.“

Mehrere der kontaktierten Abgeordneten hatten dem Ministerium vorgeschlagen, in der Liste zu vermerken, ob sich der Kontakt auf die Vermittlung eines Auftrags oder auf eine Nachfrage wegen einer unbezahlten Rechnung bezog. Das ist nicht geschehen. „Es ist traurig, dass das Bundesgesundheitsministerium nicht in der Lage ist, differenzierter zu arbeiten. Diese plumpe Liste des Bundesgesundheitsministeriums erweckt missverständliche Eindrücke, weil dort stumpf Name unter Name gesetzt wird, ohne im Geringsten auf die Einzelfälle einzugehen“, sagte die in der Liste erwähnte CSU-Abgeordnete Andrea Lindholz. Nach eigenen Angaben hat auch sie erst „lange nach Vertragsabschluss, der ohne meine Beteiligung zustande gekommen war“, auf Bitte eines Unternehmens beim Ministerium wegen nicht erfüllter Zahlungsverpflichtungen nachgefragt.

Auch der gelistete SPD-Bundestagspolitiker Johannes Fechner findet: „Es ist ein Unding, mich und andere Abgeordnete auf eine Liste zu stellen mit Politikern der Union, die offenbar mit Maskendeals Geschäfte gemacht haben und womöglich Straftaten begangen haben.“ Aus dem Ministerium heißt es, man habe mit der Liste „größtmögliche Transparenz“ schaffen wollen.

