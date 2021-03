Berlin. Es ist ein schwerer Rückschlag im Kampf gegen Corona: In Deutschland werden die Impfungen mit dem Impfstoff von Astrazeneca ausgesetzt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sprach am Montagnachmittag von einer „reinen Vorsichtsmaßnahme“, die allerdings weitreichende Folgen hat: „Uns allen ist die Tragweite der Entscheidung bewusst“, sagte der CDU-Politiker in Berlin. „Es wird viel Verunsicherung geben.“ Er wisse, was diese Nachricht bei jemandem auslöse, „der gerade erst geimpft wurde“. Um das Vertrauen in den Impfstoff zu erhalten, müsse man sich nun Zeit geben, die Vorfälle zu klären. Am Ende müsse klar sein, ob der Nutzen einer Impfung mit dem Vakzin den möglichen Schaden überwiege.

Nach neuen Meldungen über Blutgerinnsel der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung hatte sich das Paul-Ehrlich-Institut, das in Deutschland für die Kontrolle der Impfstoffe zuständig ist, am Montagmittag für einen Stopp der Impfungen ausgesprochen. Betroffen davon sind Erst- und Zweitimpfungen. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) werde jetzt entscheiden, ob sich die Vorfälle auf die Zulassung des Vakzins auswirkten. Er hoffe auf eine Entscheidung bis Ende der Woche, so Spahn.

Die meisten Bundesländer setzten die Impfungen umgehend aus. In Berlin etwa wurden vorübergehend zwei Corona-Impfzentren an den ehemaligen Flughäfen Tegel und Tempelhof geschlossen, auch die Impfungen des Klinikpersonals wurden ausgesetzt, genauso das Pilotprojekt für Impfungen durch niedergelassene Ärzte. In Deutschland sind bislang rund 1,6 Millionen Dosen verimpft worden.

Überdurchschnittliches Risiko

Spahn sprach von insgesamt sieben Fällen, bei denen es zu Gerinnseln der Hirnvenen gekommen sei. „Es geht um ein sehr geringes Risiko – aber falls es tatsächlich im Zusammenhang mit der Impfung stehen sollte, um ein überdurchschnittliches Risiko“, so der Minister. Wer bereits den Astrazeneca-Impfstoff erhalten hat und sich mehr als vier Tage nach der Impfung zunehmend unwohl fühlt, zum Beispiel starke und anhaltende Kopfschmerzen hat oder punktförmige Hautblutungen beobachtet, sollte laut Paul-Ehrlich-Institut unverzüglich einen Arzt aufsuchen.

Auch Frankreich setzte am Montag die Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca vorerst aus. Man wolle bis zur Einschätzung der Europäischen Arzneimittelbehörde den Impfstoff erst mal nicht mehr verwenden, erklärte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Auch er sprach von einer „Vorsichtsmaßnahme“. Es bestehe indes die Hoffnung, dass die Impfungen mit Astrazeneca schnell wieder aufgenommen werden könnten.

Am vergangenen Donnerstag hatte zunächst Dänemark die Impfungen mit dem Vakzin ausgesetzt. Es folgten Norwegen, Island sowie die EU-Länder Bulgarien, Irland und die Niederlande. Zuvor waren einzelne Fälle in Dänemark und Norwegen bekannt geworden, in denen schwere Blutgerinnsel nach der Verabreichung des Mittels auftraten. Österreich, Estland, Lettland, Litauen und Luxemburg setzten die Nutzung einer bestimmten Astrazeneca-Charge aus.

Italien stoppte am Montag ebenfalls die Verabreichung des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca landesweit. Die Verwendung werde vorsorglich und vorübergehend eingestellt, bis eine Entscheidung der EMA vorliege. In Italien waren in der vergangenen Woche und am Wochenende Menschen gestorben, die mit dem Vakzin von Astrazeneca geimpft worden waren. Die Behörden hatten die Verwendung der betreffenden Chargen zunächst gestoppt. Italienische Experten hatten das Corona-Vakzin zuletzt weiter für sicher befunden. Sie hatten auch betont, dass kein kausaler Zusammenhang nachgewiesen wurde.

Der vorläufige Impfstopp für Astrazeneca dürfte die verbreitete Skepsis gegenüber dem mit der Uni Oxford entwickelten Vakzin noch verstärken. Nach Klagen über starke Impfreaktionen hatten gerade viele medizinische Fachkräfte eine Impfung abgelehnt. Die EMA erklärte darüber hinaus am vergangenen Freitag, dass schwere allergische Reaktionen auf die Liste der Nebenwirkungen des Astrazeneca-Impfstoffs aufgenommen werden müssten.