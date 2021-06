Sozialdemokraten wollen sich mehr von der Union abgrenzen

Berlin. Die Bundes-SPD will das Wahlergebnis vom Sonntag nicht lange auf sich wirken lassen. Sachsen-Anhalt soll die Partei nicht herunterziehen, vor allem nicht ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Am Montag überlässt er es den Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans die 8,4 Prozent im ostdeutschen Bundesland zu erklären.

Das Ergebnis wird nicht schöngeredet. Aber es soll auch nicht an Scholz festgemacht werden. Der taucht den ganzen Tag nicht in Erscheinung und am Abend unter die Haube des SPD-Motorraums: Auf digitalen „Zukunftsgesprächen“ macht er den örtlichen Kandidaten in Coburg, Cronach und Düsseldorf Mut. Spitzenkandidatin Katja Pähle spricht im Willy-Brandt-Haus derweil von einem „wirklich furchtbaren“ Ergebnis. „Das ist enttäuschend, das stimmt schon“, pflichtet Esken bei. Sie seien „nicht glücklich“ und „ein Stück weit enttäuscht“, beteuert Walter-Borjans. Die Zahl 8,4 Prozent nehmen sie nicht in den Mund.

Dass 15 000 Stimmen aus dem SPD-Lager an die CDU im Land gingen, führt Pähle darauf zurück, dass die AfD als stärkste Kraft verhindert werden sollte. Wenn das stimmt, dann sind sie für die SPD bei der Bundestagswahl rückholbar. Paradox ist, dass sich die Machtaussichten der SPD nicht verschlechtert haben in dem Land, in dem sie mit Ausnahme von vier Jahren seit 1994 regiert, seit zwei Jahrzehnten in der Rolle des Juniorpartners in Magdeburg – so wie die CDU umgekehrt wiederum in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Omen: einstelliges Wahlergebnis

Die 8,4 Prozent sind nicht mal der Tiefpunkt. 2019 kamen die Sozialdemokraten in Thüringen auf 8,2, in Sachsen auf 7,7 Prozent. Das Omen eines einstelligen Wahlergebnisses ist das Problem. Was macht es mit einer Volkspartei, die an sich zweifelt? Es geht um Psychologie, weniger um die 1,8 Millionen Wahlberechtigten in Sachsen-Anhalt. Die werden im September kaum den Ausschlag geben. Fast die Mehrheit der Wähler verteilt sich auf Nordrhein-Westfalen (12,8 Millionen), Bayern (9,4 Millionen) und Baden-Württemberg (7,7 Millionen). Sorgen müsste es der Parteiführung bereiten, dass die SPD auch im Freistaat (zehn Prozent) und im Ländle (elf Prozent) bei den Landtagswahlen einstelligen Ergebnissen bedrohlich nahe kam. Hinzu kommt, dass mit Armin Laschet ein NRW-Ministerpräsident der Kanzlerkandidat der Union ist und im größten Bundesland ein Heimspiel haben könnte.

Ein Hinweis, dass sich viele in der SPD darauf einstellen, ist die Aufstellung der Listen an Rhein und Ruhr. Selbst Kandidaten aus Traditionsbastionen der SPD wie Duisburg oder Dortmund achteten auf ihre Absicherung. Das Nachsehen hatte Karl Lauterbach, der darauf angewiesen ist, seinen Wahlkreis direkt zu holen, weil er sich nicht darauf verlassen kann, dass die Liste bis zu Platz 23 „zieht“. Parallel legt die SPD schon die Grundlagen für einen Neuaufbau. Die Partei werde „jünger, bunter und weiblicher“, lobt Scholz. 109 Kandidaten bei der Bundestagswahl sind unter 40 und 34 sogar unter 30 Jahren.

Am Sonnabend hatte Generalsekretär Lars Klingbeil mit dem Start eines digitalen Camps die Partei auf den Wahlkampf eingestimmt. Scholz sprach davon, dass die SPD „breit aufgestellt“ sei. „Wir sind eine Volkspartei.“ Das entspricht ihrem Selbstverständnis, nicht mehr überall aber ihren Ergebnissen. Die Herausforderung besteht darin, wie Klingbeil es ausdrückt, die guten Werte des Kanzlerkandidaten „auf die SPD zu übertragen“. Auf dem internationalen Parkett hat er mit der Initiative für eine globalen Mindeststeuer gerade erst einen Achtungserfolg erzielt, im Juni ist er mit der Einbringung des Haushaltsentwurfs als Finanzminister gefragt.

Die Analyse der Wahl in Sachsen-Anhalt zeigt derweil, dass viele Bürger nicht wissen, wofür die SPD stehe. Walter-Borjans kennt den Befund. Das Problem sei, dass Erfolge „immer dem Kopf einer Regierung“ zugeordnet werden, erläuterte er. Das Erreichte müsse mehr mit der Marke SPD verbunden werden. Nach Sachsen-Anhalt will die SPD auf eine stärkere Abgrenzung zum Koalitionspartner Union setzen. Die SPD müsse im Bundestagswahlkampf deutlich machen, dass sie bei ihren Kernanliegen soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherung „mit diesem Koalitionspartner immer im entscheidenden Moment nicht weiterkommt“.

