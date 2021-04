Sorge um Nawalny

Moskau. Nach mehr als zwei Wochen Hungerstreik wachsen die Sorgen um die Gesundheit des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny. Ärzte aus seiner Umgebung warnten am Wochenende davor, dass das Herz des 44-Jährigen stehen bleibt. Es müssten sofort Maßnahmen ergriffen werden, mahnte ein Medizinerteam um Nawalnys Ärztin Anastassija Wassiljewa auf Twitter. Eine Nawalny-Sprecherin schrieb sogar: „Alexej stirbt.“ Der Tod sei nur eine Frage von Tagen. Überprüfen ließen sich die Angaben nicht. Die Ärztin des prominentesten russischen Oppositionspolitikers forderte in einem Brief an die Gefängnisbehörde erneut Zugang zu Nawalny. „Wir Ärzte sind bereit zu handeln. Die Frage bleibt, ob das Straflager bereit zur Zusammenarbeit ist, um Nawalnys Leben zu retten.“

Unterstützung kam von mehr als 70 Prominenten, die mit einem offenen Brief an Kremlchef Wladimir Putin eine medizinische Behandlung forderten. Zu den Unterzeichnern gehören Harry-Potter-Autorin J.K. Rowling, Literaturnobelpreis-Trägerinnen wie Herta Müller und Louise Glück, Abba-Gründer Björn Ulvaeus sowie der Schauspieler Benedict Cumberbatch. dpa