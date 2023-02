Sorge um Gaziantep

In Ludwigshafen haben die Mitglieder des Hauptausschusses zu Beginn ihrer Sitzung während einer Schweigeminute der Opfer der schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien gedacht. Das Epizentrum der Erdbeben lag nahe der Ludwigshafener Partnerstadt Gaziantep. „Wir haben umgehend versucht, mit unserer Partnerstadt Kontakt aufzunehmen, doch das Netz ist überlastet“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck. Einen ersten Kontakt habe es es aber bereits gegeben. Der Freundeskreis Ludwigshafen Gaziantep ruft zu Geldspenden auf. Wer die Opfer der Erdbeben unterstützen möchte, kann unter dem Stichwort „Erdbeben“, an den Freundeskreis eine Spende überweisen, IBAN DE67 5455 0010 0191 2849 34, Sparkasse Vorderpfalz. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1