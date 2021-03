Sondierung vorbei: Grüne Baden-Württemberg wollen vor Ostern entscheiden

Südwest. Die Grünen um Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann haben die Sondierungsgespräche beendet und wollen voraussichtlich vor Ostern entscheiden, mit wem sie über eine Koalition verhandeln. "Wir versuchen vor Ostern die Entscheidung hinzubekommen", sagte Kretschmann am Samstagabend nach der dritten Sondierungsrunde in Stuttgart. Der 72-jährige Regierungschef ließ aber offen, ob der derzeitige Koalitionspartner CDU oder SPD und FDP bessere Karten haben. Kretschmann kündigte an, die grüne Verhandlungsgruppe werde sich am kommenden Mittwoch treffen und die Gespräche bewerten. Dann muss das Team im Landesvorstand eine Empfehlung geben und dann wird dort entschieden.

