  Sondierung geht weiter: Gespräch von Grünen, SPD und FDP am Samstag

Südwest. Die Grünen-Spitze um Ministerpräsident Winfried Kretschmann trifft sich an diesem Samstag erstmals gemeinsam mit SPD und FDP, um ein Ampel-Bündnis auszuloten. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag nach der zweiten Runde der Sondierung aus Grünen-Kreisen in Stuttgart. Am Vormittag treffe man sich zunächst mit Sozialdemokraten und Liberalen, danach erneut mit der CDU, um eine Neuauflage der grün-schwarzen Koalition zu besprechen.

Am Donnerstag hatten sich die Grünen zunächst mit der SPD getroffen, am Nachmittag dann mit der CDU um Landeschef Thomas Strobl. Die grünen Wahlsieger haben bisher noch nicht durchblicken lassen, mit wem sie lieber regieren möchten.