Solidarität nach Ulmer Anschlag

Ulm. Auch am nächsten Morgen ist der dunkle Rußfleck an der Fassade der Ulmer Synagoge noch zu sehen. Ein Unbekannter hatte am frühen Samstagmorgen einen Brandanschlag auf das Gotteshaus der jüdischen Gemeinde verübt. Der Täter ist weiter flüchtig, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte. Politiker verurteilten den Anschlag mit deutlichen Worten und kündigten einen besseren Schutz jüdischer Einrichtungen an. Als Reaktion auf die Tat versammelten sich am Samstagabend zahlreiche Bürger, Vertreter von Kirchen und Parteien zu einer Mahnwache vor der Synagoge.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann verurteilte die Tat als „niederträchtig“. Der Anschlag zeige das heimtückische Gesicht des Antisemitismus, dem man klar und deutlich entgegentrete, teilte der Grünen-Politiker am Samstag in Stuttgart mit. Innenminister Thomas Strobl (CDU) sagte, wer versuche, eine Synagoge anzuzünden, den werde die volle Härte des Rechtsstaates treffen. Der evangelische Landesbischof Frank Otfried July teilte mit, der verabscheuenswürdige Brandanschlag habe die Landeskirche tief erschüttert. „Das hässliche Gift des Antisemitismus wirkt weiter. Es zeigt sich erneut, wie wichtig Aufklärung ist“, sagte July.

Staatsschutz ermittelt

Nach dem Anschlag auf die Synagoge in Ulm laufen die Ermittlungen. © dpa

Ein Unbekannter soll nach Angaben der Polizei am frühen Samstagmorgen aus einer Flasche eine Flüssigkeit an der Fassade der Synagoge ausgeleert und angezündet haben. Ein Zeuge beobachtete den Mann und rief umgehend die Feuerwehr. Diese konnte das Feuer schnell löschen und so einen größeren Schaden verhindern. Die Fassade der Synagoge sowie eine Glasscheibe wurden beschädigt. Da dies alles noch vor dem Gottesdienst am Samstag geschah, befand sich noch keiner in der Synagoge, wie der Rabbiner der Ulmer Gemeinde, Shneur Trebnik, mitteilte. Trebnik geht davon aus, dass die Tat geplant war. Zuletzt habe es vermehrt Anfeindungen gegen die Gemeinde gegeben. An den Ermittlungen sind laut Innenminister Strobl auch das Landeskriminalamt und Spezialisten des Staatsschutzes beteiligt.