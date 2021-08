Solidarität in Deutschland gelobt

Berlin. Als „beeindruckendes Zeichen der Solidarität“ hat sie Bundesfinanzminister Olaf Scholz bezeichnet. Ähnliche Worte nutzt der CDU-Chef und Kanzlerkandidat Armin Laschet. Sie seien „ein Signal gesamtgesellschaftlicher Solidarität und des Zusammenhalts“. Die Rede ist von den geplanten Staatshilfen für die Betroffenen der Unwetterkatastrophe im Westen Deutschlands. Scholz sei dankbar, dass es dafür auch in Wahlkampfzeiten über die Parteigrenzen hinweg großen Rückhalt gebe, sagte der SPD-Kanzlerkandidat bei der ersten Beratung über das Gesetz zu Staatshilfen für die Opfer der Flutkatastrophe.

Alice Weidel attackiert

Es sieht vor, dass Bund und Länder bis zu 30 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, um die durch Starkregen und Hochwasser insbesondere in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen entstandenen Schäden zu beseitigen. Es geht um die Wohnhäuser und Firmen, aber auch die Infrastruktur wie Straßen, Brücken und Schienen. Die Länder sollen ihren Anteil an den Hilfen in Höhe von 14 Milliarden Euro über 30 Jahre beim Bund abstottern. Unwetter mit ungewöhnlich starken Regenfällen hatten Mitte Juli in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen eine Hochwasserkatastrophe ausgelöst. Ganze Landstriche wurden verwüstet. 183 Menschen starben. Die meisten Opfer gab es im Ahrtal.

Armin Laschet sei besonders davon beeindruckt, dass schon am Tag nach der Katastrophe aus allen anderen Ländern das Signal gekommen sei, die Hilfe mitzutragen – am schnellsten aus den ostdeutschen Ländern, die selbst eine Flut erlitten hätten, sagte Laschet. Dies sei „ein großes Signal der Einheit in Deutschland, dass die, die wissen, was Flut bedeutet, jetzt im Westen helfen. Eine Hilfe von Ost nach West – ein wunderschönes Signal“.

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel sprach von einem „Katastrophenschutz auf dem Niveau eines Entwicklungslandes“. Für Katastrophenschutz in Friedenszeiten liegt die Verantwortung bei den Ländern.

Laschet attackierte Weidel, die vor ihm gesprochen hatte, aufs Schärfste. Er wisse nicht, warum es Weidel selbst bei einem solchen Thema nicht gelinge, ohne Ressentiment gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU), den öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder den Staat als solches zu sprechen. „Sie erwecken den Eindruck, als wenn dieses Land gespalten ist“, kritisierte Laschet. In den Flutregionen habe es viel Solidarität und Engagement gegeben. „Es stimmt nicht, dass unser Land gespalten ist“, rief Laschet unter dem Beifall der Unionsabgeordneten.

Für den Wiederaufbau fordert der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) nach einem Bericht der „Rheinischen Post“ etwa schnelle Genehmigungsverfahren. Beim Wiederaufbau solle „eine zügige und unbürokratische Baugenehmigung ausreichend sein.“