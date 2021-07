„Solidarität der Erwachsenen wichtig“

Berlin. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagt im Kurzinterview, unter welchen Bedingungen nach den Sommerferien ein regulärer Schulbetrieb möglich ist.

Frau Karliczek, die Delta-Variante treibt die Corona-Zahlen nach oben. Worauf kommt es jetzt an?

Anja Karliczek: In der aktuellen Phase der Pandemie muss die Gesellschaft vor allem an die Kinder und Jugendlichen denken. Gerade von ihnen wurde während der Pandemie viel Solidarität verlangt. Der Schulbetrieb war eingeschränkt und der in diesem Alter so wichtige Austausch mit den Freunden oft nicht möglich. Diese auch zum Schutz der Allgemeinheit notwendigen Maßnahmen haben die Kinder und Jugendlichen besonders hart getroffen.

Wie wollen Sie verhindern, dass sich das wiederholt?

Karliczek: Gerade jetzt, wo die Infektionszahlen wieder ansteigen, sollten sich möglichst alle Erwachsenen mit den Kindern und Jugendlichen –solidarisch zeigen, indem nicht- geimpfte Personen die Impfangebote wahrnehmen. Es gilt auch, die bestehenden bekannten „AHA+L“-Regelungen – Abstand, Hygiene, Atemschutz und Lüften – weiter zu beachten, um erneute Einschränkungen gerade für die Kinder und Jugendlichen zu vermeiden. Dabei sollten sich diejenigen, die sich noch nicht zu einer Impfung entschließen konnten, vor Augen führen: Für die jüngeren Kinder ist kein Impfstoff zugelassen, für die Kinder und Jugendlichen ab 12 Jahren wird keine Impfung empfohlen. Darum: Je weniger das Virus unter den Erwachsenen zirkuliert, desto weniger kann es auch für die Jüngeren zu einer Gefahr werden. Auch Kinder und Jugendliche können schwer erkranken, und wir wissen auch noch zu wenig über Long Covid bei Kindern und Jugendlichen.

Erwachsene impfen, aber Kinder nicht. Lassen sich so neue Schulschließungen vermeiden?

Karliczek: Die Solidarität der Erwachsenen wäre ein ganz wichtiger Beitrag, um nach den Sommerferien einen regulären Schulbetrieb zu ermöglichen. In den Schulen muss es aber auch weitere Maßnahmen geben wie zum Beispiel das Testen als mildes, aber recht wirksames Mittel der Kontrolle. Dort, wo keine Abstände eingehalten werden können, bleibt der Schutz durch Masken wichtig – auch im Klassenraum. Und natürlich das Händewaschen. Auch Luftfilter können einen Beitrag leisten. Kinder und Jugendliche brauchen jetzt für ihre Entwicklung wieder einen möglichst regulären Schulbetrieb nach den Sommerferien. Angesichts der Delta-Variante und anderer Varianten müssen wir diese Pandemie nach wie vor sehr ernst nehmen. Wer sich impfen lässt, schützt sich selbst. Eine höhere Infektionsrate birgt auch immer die Gefahr von neuen Mutationen, gegen die die Impfstoffe gegebenenfalls weniger effektiv schützen.

Genügen Appelle, um die Impfmüdigkeit in Deutschland zu überwinden?

Karliczek: Die Impfangebote müssen auch niedrigschwelliger werden, indem wir die Impfung zu den Menschen bringen. Nur so werden wir die Menschen erreichen, die grundsätzlich impfwillig sind, denen es aber an Informationen fehlt, oder die den Aufwand scheuen.