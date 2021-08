Söder warnt vor «historischem Linksrutsch»

Berlin (dpa) - CSU-Chef Markus Söder hat die Union eindringlich vor einem Machtverlust nach der Bundestagswahl gewarnt. «Wir müssen alles tun, um einen historischen Linksrutsch in Deutschland zu verhindern», sagte Söder der «Bild am Sonntag».

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

«Noch nie war die Gefahr so groß, dass ein Linksbündnis die Macht übernimmt.» Es komme darauf an, dass die Union überhaupt noch vor SPD und Grünen liege.

Ein Wahlergebnis von 30 Prozent plus X für CDU/CSU hält Söder mittlerweile für unrealistisch. «In der aktuellen Situation müssen wir wohl etwas kleinere Brötchen backen.» SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz warf er vor, mit unlauteren Methoden an die Macht kommen zu wollen. «Die SPD hat sich leise angeschlichen und profitiert von der Schwäche der Grünen und dem unlauteren Versuch von Olaf Scholz, eine Art Erbschleicher von Angela Merkel zu werden», so Söder. «Die Raute zu machen, reicht aber nicht.»

Wenn Scholz Kanzler werde, würden Steuern erhöht und Schulden gemacht, sagte Söder. Der SPD-Kanzlerkandidat wolle Euro-Bonds und eine europäische Haftungsunion, bei der Millionen von deutschen Sparkonten für andere europäische Banken haften könnten. «Deshalb geht es bei der Bundestagswahl auch darum, die künftige Entwertung deutscher Sparguthaben zu verhindern.»

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

© dpa-infocom, dpa:210829-99-08154/2