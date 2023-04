Söder stößt auf wenig Gegenliebe

Neckarwestheim. Lange wurde darüber debattiert – nun ist das Zeitalter der Stromproduktion aus Atomkraft in Deutschland beendet. Die letzten drei Kernkraftwerke wurden am Samstag abgeschaltet. Als erstes wurde nach Angaben der Betreiber im niedersächsischen Meiler Emsland am Samstagabend um 22.37 Uhr die Verbindung zum Netz getrennt. Es folgten das bayerische Isar 2 um 23.52 Uhr und als letztes das baden-württembergische Neckarwestheim 2 um 23.59 Uhr. Mit diesem historischen Schritt sollte das kontroverse Thema eigentlich endgültig beendet sein. Doch die Befürworter der Atomkraft beharren hartnäckig auf der Hochrisikotechnologie – allen voran die Union.

So verlangte der wahlkämpfende bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in der „Bild am Sonntag“, das Atomgesetz noch einmal zu ändern und den Ländern die Zuständigkeit zu geben, damit Bayern den abgeschalteten Meiler in eigener Regie betreiben kann. Dies gilt allerdings als politisch ausgeschlossen, was Söder wissen dürfte.

Das Bundesamt für die Sicherheit nuklearer Entsorgung (BASE) klassifizierte ihn denn auch als unzuverlässig. „Die Forderungen des bayerischen Ministerpräsidenten unterstreichen, wie wichtig es ist, dass die politische Verantwortung für die nukleare Sicherheit in Deutschland bei der Bundesregierung liegt“, sagte Präsident Wolfram König. „Bundestag und alle Bundesländer einschließlich Bayern haben sich nicht nur auf den Ausstieg aus der Kernenergie verständigt, sondern auch die Endlagersuche auf den Weg gebracht.“ Der geforderte Sonderweg Bayerns widerspreche dem Recht und gefährde die Endlagersuche.

Selbst unter den Energiekonzernen scheint das Interesse an einem künftigen Weiterbetrieb begrenzt zu sein. „Das Kapitel ist nun abgeschlossen“, sagte der Chef des AKW-Emsland-Betreibers RWE, Markus Krebber, in einer Mitteilung. „Jetzt kommt es darauf an, die ganze Kraft dafür einzusetzen, neben Erneuerbaren Energien auch den Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken möglichst schnell voranzutreiben, damit die Versorgungssicherheit gewährleistet bleibt, wenn Deutschland 2030 idealerweise auch aus der Kohle aussteigen will.“

Doch das Atom-Thema ist mit dem Ausstieg noch lange nicht beendet. Zunächst müssen die Meiler zurückgebaut werden, das soll in zehn bis 15 Jahren abgeschlossen sein. Offen bleibt auch die Herkules-Aufgabe der radioaktiven Abfälle. „Mit der Abschaltung der letzten AKW ist unsere Arbeit noch lange nicht beendet“, sagte Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne). dpa