Söder fordert Entlassung

Seeon. CSU-Chef Markus Söder hat Bundeskanzler Olaf Scholz zur sofortigen Entlassung von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (beide SPD) aufgefordert. Lambrecht sei mit ihrer Aufgabe „schlicht und einfach überfordert, und zwar von vorne bis hinten“, sagte der bayerische Ministerpräsident am Freitag zum Auftakt der Klausur der CSU-Landesgruppe im Bundestag im Kloster Seeon.

„Jeder Tag länger schafft noch mehr Unsicherheit. Und wenn sie selber sich schwer tut, das zu erkennen, mag ja sein, dann muss der Bundeskanzler handeln. Das ist eine echte Führungsaufgabe des Kanzlers“, sagte Söder. Es sei eine „absolute Führungsschwäche“ von Scholz, dass er die größte Schwachstelle seiner Bundesregierung in einem so zentralen Ressort im Amt belasse, sagte der CSU-Chef.

CSU-Chef Markus Söder bei der Ankunft im Kloster Seeon. © Sven Hoppe/dpa

„Das Bundesverteidigungsministerium ist das wichtigste Ministerium, was die Glaubwürdigkeit Deutschlands als internationaler Sicherheitspartner betrifft“, sagte Söder. „Dort ist im ganzen Jahr nichts richtig gelaufen. Panne über Panne.“

Verteidigungsministerin Lambrecht hatte mit einem am Wochenende über Instagram verbreiteten Silvestervideo zum wiederholten Mal scharfe Kritik auf sich gezogen. Die SPD-Politikerin bilanzierte in dem Video das vom Krieg in der Ukraine geprägte Jahr 2022, ihre Worte gingen wiederholt im Pfeifen von Silvesterraketen und explodierenden Böllern unter. dpa