So radikal ist Irans neuer Präsident

Berlin/Washington/Teheran. Der Wahlsieger im Iran stand schon fest, bevor der erste Stimmzettel in der Urne lag: Um sicherzugehen, hatte der Wächterrat alle ernstzunehmenden Gegenkandidaten bei der Präsidentenwahl gar nicht erst zugelassen. Er siegte schon im ersten Durchgang. Der ultrakonservative Kleriker und Hardliner Ebrahim Raeissi ist neuer iranischer Präsident. Wer ist dieser Mann mit dem schwarzen Turban? Und was bedeutet seine Wahl für die Atomverhandlungen?

Als Politiker hat sich der 60 Jahre alte Justizchef bisher nicht hervorgetan. Aber schon heute ist klar, dass er den moderaten Kurs seines Vorgängers Hassan Ruhani nicht fortsetzen wird. Ihm war Raeissi 2017 in der letzten Präsidentenwahl noch unterlegen – damals hatten noch 70 Prozent der Iraner ihre Stimme abgegeben. Dieses Mal waren es nach offiziellen Angaben weniger als 50 Prozent. Iranische Exiloppositionelle sprechen sogar von nur zehn Prozent.

Das war ein klares Misstrauensvotum gegen den Favoriten des politischen Establishments. Seine Auswahl durch den Wächterrat zeigte, dass er nicht nur Präsident bleiben soll, sondern wohl eines Tages auch Nachfolger des 82 Jahre alten Ajatollah Ali Khamenei, der schon lange als sein Förderer gilt.

Raeissi war in den vergangenen 30 Jahren Staatsanwalt, Richter und seit 2019 Chef der Justizbehörde. 1988 war er eines der vier Mitglieder der „Todeskommission“, die kurz vor dem Ende des Krieges mit dem Nachbarland Irak Tausende Iraner hinrichten ließ. Als Justizchef ging er vor zwei Jahren mit großer Härte gegen zwei Protestwellen vor. Erst im August, wenn seine Vereidigung ansteht, könnte sein Kabinett Hinweise auf seinen eigenen Kurs geben. Das gilt besonders für die Posten des Außenministers und des Chefunterhändlers für die Atomverhandlungen in Wien. Beide vertreten Iran in den Gesprächen.

Der designierte Präsident hatte den Vertrag früher oft scharf kritisiert, seine Position zuletzt etwas abgemildert. „Wir werden das Abkommen respektieren, die Bedingungen dafür stellen aber wir, nicht die USA“, sagte er während des Wahlkampfs. Eine Verhärtung der Fronten erwarten Experten dagegen mit Blick auf Israel. „Ein Regime brutaler Henker darf niemals Massenvernichtungswaffen besitzen“, sagte Israels Ministerpräsident Naftali Bennett am Sonntag.

Trotzdem gingen nach Bekanntgabe des Wahlsieges von Raeissi in Wien die Atomgespräche mit Teheran weiter. Der Vertrag beschränkt Teherans Kapazitäten zum Bau von Nuklearwaffen. Dass die Gespräche am Sonntag fortgesetzt wurden, ist Indiz dafür, dass der künftige iranische Präsident auch hier im Geleitzug Khameneis fährt. Er erhofft sich von einer Neuauflage des Deals unter Federführung des US-Präsidenten Joe Biden eine Aufhebung der Sanktionen, die den Iran wirtschaftlichen strangulieren. (mit dpa)

