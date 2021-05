So lukrativ sind Testzentren

Berlin. Als Reaktion auf den Betrugsverdacht bei Corona-Testzentren hat Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mehr und schärfere Kontrollen angekündigt. „Wo es nötig ist, schärfen wir nach“, twitterte er am Rande einer Südafrikareise. Zuvor war bekannt geworden, dass die Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität in Bochum gegen zwei Verantwortliche eines Testcenterbetriebs ermittelt.

Die Nachfrage nach Coronatests ist groß. Entsprechend gibt es bundesweit zahlreiche Testzentren wie dieses in München – mit denen sich offenbar viel Geld verdienen lässt. © dpa

Wie lukrativ ist das Geschäft mit den Testzentren?

Sechs Euro bezahlt der Staat für die Sachkosten, allen voran für die Kits mit den Schnelltests, zwölf Euro für den Aufwand – bei ärztlichen Einrichtungen 15 Euro. Für medizinische Hilfsdienste und Apotheken ist das Geschäft wie maßgeschneidert, aber auch Branchenfremde drängen auf den Markt. Unsere Redaktion hat mit mehreren Betreibern gesprochen. Wie wohl niemand seine Bücher offenlegt, verhehlen viele Betreiber nicht, dass sie auf Minijobber setzen, was keine Frage der Eignung ist. Oft kommen Sanitäter und pensionierte Pflegekräfte zum Einsatz. Die Kostenstruktur ist günstig. Kein Wunder, dass es täglich mehr Testzentren werden. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es bundesweit 15 000 Testzentren. Sie entstehen an jeder Ecke, in Containern, Kirmeswagen, Hinterhöfen, Clubs, Sonnen- oder Fitnessstudios oder wie im bayrischen Miltenberg in einem Bus, den ein Apotheker umrüsten ließ.

Ist das System anfällig für Missbrauch?

Zunächst einmal ist die Nachfrage gewaltig und die Bezahlung großzügig – Spahn will die Vergütung jetzt absenken. Auf mehr als 10 000 Tests kam ein von uns kontaktierter Apotheker in seinen fünf Testzentren allein im März und April. Die Beobachtungen an mehreren Testzentren zeigen, dass die Anbieter gewissenhaft die Daten ihrer Kunden protokollieren und deren Identität überprüfen. Aber: Die Abrechnungs- und Kontrollstrukturen verführen zum Missbrauch, denn es genügt, den Kassenärztlichen Vereinigungen die bloße Zahl der Getesteten zu übermitteln. Wie viele „Bürgertests“ bisher durchgeführt wurden, lässt sich nicht genau sagen. Bis Mitte April wurden 93 Millionen Euro abgerechnet.

Werden die Testzentren auch kontrolliert? Und von wem und wie?

Die Kassenärztlichen Vereinigungen überprüfen die Angaben auf ihre Plausibilität, kontrolliert wird nur stichprobenartig. Spahn verwies darauf, dass eine nachträgliche Kontrolle vorgesehen sei. Anbieter müssten bis Ende 2024 damit rechnen, dass Unterlagen angefordert werden. Es ist denkbar, dass Betrüger nachträglich überführt werden. Die Frage ist eher, ob gezahlte Gelder verloren sind. „Klar ist aber auch, dass ein Generalverdacht gegen alle Teststationen wegen einiger schwarzer Schafe nicht gerechtfertigt ist“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Geld Landsberg, unserer Redaktion. Er rief Bund und Länder auf, rasch einen Kontrollmechanismus zu etablieren. „Die Kontrollierbarkeit würde insgesamt sicherlich deutlich erleichtert, wenn nicht aus Datenschutzgründen die Daten aller getesteten Personen jeden Tag gelöscht werden müssten“. So könne man hinterher nicht feststellen, wer eigentlich wirklich getestet wurde.

Und wann ist der Boom voraussichtlich zu Ende?

Gerade in der Anfangsphase waren die Testzentren nach Betreiberangaben eine „Goldgrube“. Wenn immer mehr Testzentren auf den Markt drängen, kommt es irgendwann zum Verdrängungswettbewerb. Hinzu kommt, dass jeder Geimpfte von der Testpflicht befreit ist. Bei sinkender Vergütung wird das Angebot bald größer als die Nachfrage sein, vermutlich schon im Spätherbst. Auch die Kosten werden zu Korrekturen zwingen. Schon heute kommen auf eine Million Schnelltests Verwaltungskosten in Höhe von bis zu 120 000 Euro bei der Abrechnung. Eine günstige Alternative sind Selbsttests. In Berlin ist der Versuch mit einem virtuellen Testzentrum angelaufen. Während des Tests muss man sich per Videokamera selbst filmen. Das Video wird hochgeladen und auf seine Echtheit verifiziert. Sollte sich dieses Verfahren bewähren, wäre es billiger und einfacher als der Gang zur Teststation.