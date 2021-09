So kamen die Blitzumfragen am späten Abend zustande

Berlin. Rund eine Stunde war seit dem TV-Dreikampf vergangen, da trudelten am Sonntagabend bereits die ersten Umfrageergebnisse ein: Olaf Scholz ging in den meisten Kategorien als Sieger hervor. Im ZDF schlug sich der SPD-Politiker für 32 Prozent der befragten Zuschauerinnen und Zuschauer am besten, 46 Prozent nannten ihn als Favoriten in der K-Frage.

Für 26 Prozent performte Annalena Baerbock am stärksten und 20 Prozent votierten für Armin Laschet. 21 Prozent sahen in der Leistung der Kanzlerkandidatin und den zwei Kandidaten keinen Unterschied. Dieses Meinungsbild ergab eine Blitzumfrage der Forschungsgruppe Wahlen unter 753 Triell-Zuschauern.

Auch die Demoskopen von Infratest Dimap, die für die ARD ihre Umfrage durchführten, sahen Scholz am selben Abend vorn. 41 Prozent der insgesamt 1750 befragten Zuschauer fanden den Kandidaten der SPD am überzeugendsten. Laschet folgte dahinter mit 27 Prozent, Baerbock kam auf 25 Prozent. Letztere konnten sich durch das Triell leicht verbessern: 25 Prozent der Zuschauer gaben an, für Baerbock oder Laschet bei einer Direktwahl zu stimmen. Bei Scholz waren es 36 Prozent.

Doch wie wurden die Blitzumfragen erhoben? Welche Fragen stellten die Meinungsforscher? Und sind die Umfragen überhaupt repräsentativ?

Infratest Dimap und die Forschungsgruppe Wahlen ermitteln regelmäßig politische Trends für die ARD (Deutschlandtrend) beziehungsweise das ZDF (Politbarometer). Die Meinungsforscher interviewen Wahlberechtigte, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt werden. Die Umfragen finden entweder am Telefon oder online statt. Bei den letzten beiden Erhebungen für das Politbarometer wurden die Teilnehmer auch gefragt, ob sie den Kandidaten-Dreikampf schauen würden.

Diese Gruppe wurde am Sonntag für die „Triell-Bilanz noch einmal angerufen“, sagt Matthias Jung von Forschungsgruppe Wahlen. Ähnlich funktioniere das Auswahlverfahren bei Infratest Dimap oder Forsa, das beim Triell vor zwei Wochen die Blitzumfrage erhob.

Die Interviewer der Forschungsgruppe Wahlen berechneten die Umfrageresultate anhand von elf Fragen: Welcher Kandidat besser oder schlechter abgeschnitten hätte als erwartet oder wer am glaubwürdigsten rübergekommen wäre. Auch nach Sympathiepunkten oder dem meisten Sachverstand wurde gefragt.

Zudem wollten die Forscher wissen, ob die befragten Zuschauer ihre Meinung gegenüber den drei Kandidaten aufgrund der TV-Debatte geändert hätten und wen sie sich nach der Bundestagswahl am liebsten als Kanzler oder Kanzlerin wünschen würden. Jedoch sind Blitzumfragen nicht für die Gesamtheit der Wählerinnen und Wähler in Deutschland repräsentativ, da sie nur das Meinungsbild der wahlberechtigten Zuschauer widerspiegeln. lgr

